91.6 مليون إصابة بـ كورونا حول العالم.. اعرف متى تطبق مناعة القطيع

قال الدكتور عادل البلبيسي، مستشار الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية، إن هناك تسارع فى أعداد الإصابة بكورونا حول العالم، مشيرا إلى أنه تقريبا كل يوم ونصف يتم تسجيل مليون حالة.





وأضاف "البلبيسي" خلال برنامج "الان" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أعداد وفيات كورونا تزداد حول العالم، موضحا أن عدد الإصابات تصل إلى 91.6 حالة .





وتابع أنه حتى الأن الإصابات لم تصل إلى 1% من حجم عدد السكان حول العالم، لافتا إلى أنه لن يتم الوصول إلى مناعة القطيع إلا إذا تم توافر اللقاح بكميات كبيرة وكان الإقبال عليها من قبل الأشخاص جيد.





وتابع: أنه فى حالة تطعيم 4 مليار شخص حول العالم خلال عام 2021 من الممكن أن الوصول إلى مناعة القطيع أو المناعة المجتمعية، متابعا أن هناك الكثير من دول العالم التى لم تبدأ بعد عمليات التطعيم، كما أنه يجب أن يكون هناك عدالة فى توزيعه.



