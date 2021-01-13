ضعف المياه لمدة 12 ساعة في طنطا.. تعرف على المواعيد والمناطق
الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:01 م
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية ضعف المياه عن مدينه طنطا (حى أول، حى ثان)، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 13/01/2021 من الساعة 7مساء حتى الساعه 7 من صباح غدٍ الخميس الموافق 14/01/2021، وذلك لقيام الشركة بإنهاء أعمال ربط خطوط الطرد محطتى رفع الصرف الصحى كفر عصام ولطرس.
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .
وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.