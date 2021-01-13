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اقتصاد

ضعف المياه لمدة 12 ساعة في طنطا.. تعرف على المواعيد والمناطق

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:01 م
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية ضعف المياه عن مدينه طنطا (حى أول، حى ثان)، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 13/01/2021 من الساعة 7مساء حتى الساعه 7 من صباح غدٍ الخميس الموافق 14/01/2021، وذلك لقيام الشركة بإنهاء أعمال ربط خطوط الطرد محطتى رفع الصرف الصحى كفر عصام ولطرس.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .


وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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