زيادة أو نقصان: 4 مشاكل نفسية تؤثر على وزنك.. وبهذه الطرق الفعالة يمكن التخلص من الضغوط وتأثيرها

وأضاف القيعي أن أهم الطرق لمواجهة مختلف الحالات النفسية السيئة، وآثارها على الوزن:





1- الابتعاد عن مسببات التوتر والضغط النفسي والعصبي، وإيجاد حلول حاسمة لها.





2- ممارسة التمارين الرياضية يوميًا، وخاصة تمارين التأمل واليوجا والتي تساعد على الاسترخاء وتصفية الذهن.





3- ممارسة تمارين zumba-belly dance لتفريغ الطاقة السلبية وتغيير المزاج السيئ.





4- ممارسة تمارين الكارديو مثل المشي والجري؛ الذي يعمل على إفراز هرمون السعادة "الإندروفين"، حيث أثبتت دراسة بريطانية حديثة أن الجري ينظم المزاج، ويساعد على الاسترخاء وتخفيف التوتر العصبي والنفسي.





5- تناول المشروبات المهدئة التي تساعد على الاسترخاء والنوم الهادئ - خاصة في الليل - مثل الينسون والبابونج والكركديه.





6- الابتعاد عن تناول حوارق الدهون، التي تعمل على مراكز الشبع بالمخ، والتي تؤدي إلى الإصابة بالأمراض النفسية والعصبية.





7- الابتعاد عن أنظمة الحمية الغذائية القاسية، والتنوع في تناول الطعام الصحي؛ وخاصة الأطعمة الغنية بالفيتامينات والكربوهيدرات المعقدة، مثل الحبوب الكاملة والدهون الصحية مثل المكسرات والأسماك وزيت الزيتون.





8- عدم إتباع الأنظمة التي تعتمد على منع عناصر غذائية، أو التركيز على عنصر غذائي واحد فقط مثل الأنظمة الكيميائية والكيتوجينيك والأنظمة النباتية.





9- تقسيم الوجبات إلى 5 وجبات ثلاثة منهم رئيسية وإثنان وجبات خفيفة وعدم إهمال تناول الطعام عند الشعور بالجوع الشديد حيث أن الجوع يؤثر على الحالة المزاجية.



