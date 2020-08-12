ضبط عقاقير مخدرة وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية مجهولة المصدر بدار السلام

نجح رجال المباحث بالقاهرة فى ضبط مدير صيدلية بدار السلام لقيامه بالإتجار فى العقاقير المخدرة والأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والمنشطات مجهولة المصدر.





فقد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث قيام مدير صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام ببيع وترويج العقاقير المخدرة المؤثرة على الحالة النفسية والأدوية المستوردة والمهربة جمركيًا وبيعها بدون تذكرة طبية.





وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف الصيدلية، وتبين عدم تواجد مالكها وإدارتها بمعرفة أحد الأشخاص ( حاصل على دبلوم تجارة – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة القسم ).





وبتفتيش الصيدلية تم ضبط عدد (420) قرص لعقاقير مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ،وعدد (460) قرص لعقاقير خاصة بإحدى الهيئات ممنوع تداولها بالأسواق ، وعدد (220) قرص لأدوية منشطة ومهربة ومجهولة المصدر .





وبمواجهة المتهم أقر بإدارته للصيدلية وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار, وترويجها على عملائه بدائرة القسم لحساب مالك الصيدلية ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.



