القومية للأنفاق: وسائل دفع متنوعة بشبكة المترو وLRT للتيسير على الركاب

أكدت الهيئة القومية للأنفاق في بيان اليوم توفير كافة الوسائل الحديثة والمتاحة للدفع في شبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT، بهدف التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد خاصة في أوقات الذروة التي يتزايد فيها عدد الركاب.

وتتمثل هذه الوسائل في الاشتراكات الشهرية والموسمية لخطوط المترو بكافة فئاتها، بطاقة المحفظة الإلكترونية التي يتم شراؤها مرة واحدة وإعادة شحنها في خطوط المترو، ماكينات بيع التذاكر الـ TVM المتوفرة في عدد من المحطات، إلى جانب تذاكر استخدام المرة الواحدة التي يتم استخراجها من شبابيك التذاكر.

وبالنسبة للقطار الكهربائي الخفيف LRT فتتمثل هذه الوسائل في الاشتراكات الشهرية وبطاقات التذاكر اللاتلامسية ووجود ماكينات بيع التذاكر الـ TVMفي جميع محطاته.

وقدمت وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق الشكر للمواطنين لحرصهم على استخدام وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة والتي تساهم في توفير الوقت والجهد وتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب التي تضمن لهم رحلة مريحة وآمنة ولائقة بأسعار تناسب كافة الفئات.