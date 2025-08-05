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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ليلي الشبح.. من تريند "الواد ده بتاعي والذهب فى دراعي" إلى الحبس

ليلي الشبح - بلوجر ومنتجة
ليلي الشبح - بلوجر ومنتجة
كتب محمد عبدالله :

قررت جهات التحقيق حبس المنتجة ليلى الشبح 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة نشر محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي يحتوي على ألفاظ خادشة للحياء.

من هي ليلى الشبح

ليلى الشبح اسمها الحقيقي ليلى محمد عبدربه ،عمرها ٦٥ عاما  بدأت حياتها كمنتجة إعلامية بسيطة، وعرفت في بداياتها عبر مقطع فيديو شهير بعنوان "الواد ده بتاعي" عام 2017، ظهرت فيه ابنتاها، وانتشر حينها بشكل واسع. 

بعد سنوات عادت ليلى الشبح بقوة عبر السوشيال ميديا، وبدأت الظهور بإطلالات فاخرة، استعراض مجوهرات وذهب، كانت تتحدث عن ثروتها، علاقاتها، وحتى خصوماتها بشكل علني، مما جعلها محط أنظار الملايين.

الأجهزة الأمنية 
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر المعروفة باسم ليلى الشبح وذلك على خلفية محتواها المثير للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وتواجه ليلى اتهامات بنشر مواد لا تتماشى مع القيم والتقاليد المجتمعية.

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