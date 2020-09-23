تعرف على مضاعفات سمنة الأطفال وتأثيرها على الحالة النفسية

الدكتور

، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس،

إلى أن هناك صعوبة كبيرة في التحكم في أكل الطفل، موضحًا أنه يفضل الطرق غير الجراحية في علاج السمنة، لكن عند خروج الأمر عن السيطرة والدخول في السمنة المفروض لا بد من التدخل الجراحي.

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