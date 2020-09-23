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توك شو

تعرف على مضاعفات سمنة الأطفال وتأثيرها على الحالة النفسية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:07 م
سمنة الاطفال
سمنة الاطفال
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عادل نصار
كشف الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، عن أن سمنة الأطفال قد تؤدي إلى مشاكل في المفاصل أو الإصابة بالضغط، أو السكر، خلاف أنها تؤثر بشكل كبير على نفسية الطفل، بسبب التنمر عليه من قبل بعض أصدقائه، وهذا يؤدي إلى ضعف ثقة الطفل بنفسه، والانطواء، وعدم المشاركة الاجتماعية. 

وتابع "السبكي"، خلال حواره ببرنامج "صحتك بالدنيا"، الذي تقدمه الإعلاميتان إيناس الليثي وأمينة مهدي، والمذاع على فضائية "Cbc"، مساء الأربعاء، أن بعض الأسر تتأخر في إعداد عملية جراحية لابنائهم، حتى يكبر الطفل، وهذا يؤدي إلى مضاعفات كبيرة، وهذا يرجع إلى بعض المخاوف من بعض العمليات التي لم تراعي الطرق الحديثة الخالية من المضاعفات. 

ولفت الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إلى أن هناك صعوبة كبيرة في التحكم في أكل الطفل، موضحًا أنه يفضل الطرق غير الجراحية في علاج السمنة، لكن عند خروج الأمر عن السيطرة والدخول في السمنة المفروض لا بد من التدخل الجراحي.



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