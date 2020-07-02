5 حيل لتحسين الحالة النفسية خلال أزمة كورونا

يعانى الكثير من الناس فى العالم من حالة من الاكتئاب والقلق بسبب فيروس كورونا الذى يهدد حياة البشرية، كما أن تغير روتين الحياة اليومية لكثيرين وخضوع بعضهم للحجر الصحى تسبب فى زيادة المعاناة من هذه الحالة.









وقدم موقع "health" خمس طرق سهلة وبسيطة تمكنك من التغلب على المشاكل النفسية التى تتعرض لها خلال انتشار كورونا فى العالم.









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قبل كورونا

اسال نفسك عن الأشياء التى كانت تجعلك سعيدا قبل وقوع أزمة كورونا وحاول فعل أي شيء منها، وقم بتحديد الوقت الكافى للقيام بها.









الأخبار المفرحة

الأخبار السيئة موجودة في كل مكان الآن، خاصة لمن يقضي بعض الوقت على الإنترنت، لذا يجب التفكير فى الأخبار الجيدة والبحث عنها لخلق نوع من الموازنة حتى لا تعانى من الاكتئاب لهذا، أو تسجيل ثلاثة أشياء تشعر بالرضا والسعادة كل يوم، وهو يسمى النظرية الثلاثية.









دلع نفسك

تكرار نفس الروتين اليومي طوال فترة الأزمة يتسبب فى مشاكل نفسية عديدة، خاصة فى الصباح، و قد تكون إحدى الطرق الجيدة لمواجهة ذلك هي أن تعامل نفسك بشيء منغمس عندما تمارس روتينك الصباحي.











يوصي الدكتور أونيل بتجربة شيء جديد لا تقدمه لنفسك فى الأوقات العادية، مثل وصفة إفطار جديدة أو كريمة قهوة أو دش يشبه المنتجع أو التأمل، المهم أن تسيطر عليك النظرة الإيجابية.









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خرج طاقتك

أخرج الطاقة المكبوتة فى الإبداع وتعلم المهارات الجديدة التى تشغلك عن الأمور والأخبار السيئة، ومن المهم عدم الوقوع في فخ مقارنة كيفية قضاء وقتك في الحجر الصحي بالطريقة التي يقضيه بها الآخرون.









ظبط وقتك