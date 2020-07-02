AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

5 حيل لتحسين الحالة النفسية خلال أزمة كورونا

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:33 م
اسماء محمد
يعانى الكثير من الناس فى العالم من حالة من الاكتئاب والقلق بسبب فيروس كورونا الذى يهدد حياة البشرية، كما أن تغير روتين الحياة اليومية لكثيرين وخضوع بعضهم للحجر الصحى تسبب فى زيادة المعاناة من هذه الحالة.


وقدم موقع "health" خمس طرق سهلة وبسيطة تمكنك من التغلب على المشاكل النفسية التى تتعرض لها خلال انتشار كورونا فى العالم.


اقرأ أيضا
اسال نفسك عن الأشياء التى كانت تجعلك سعيدا قبل وقوع أزمة كورونا وحاول فعل أي شيء منها، وقم بتحديد الوقت الكافى للقيام بها.


الأخبار المفرحة
الأخبار السيئة موجودة في كل مكان الآن، خاصة لمن يقضي بعض الوقت على الإنترنت، لذا يجب التفكير فى الأخبار الجيدة والبحث عنها لخلق نوع من الموازنة حتى لا تعانى من الاكتئاب لهذا، أو تسجيل ثلاثة أشياء تشعر بالرضا والسعادة كل يوم، وهو يسمى النظرية الثلاثية.


دلع نفسك 
تكرار نفس الروتين اليومي طوال فترة الأزمة يتسبب فى مشاكل نفسية عديدة، خاصة فى الصباح، وقد تكون إحدى الطرق الجيدة لمواجهة ذلك هي أن تعامل نفسك بشيء منغمس عندما تمارس روتينك الصباحي.


يوصي الدكتور أونيل بتجربة شيء جديد لا تقدمه لنفسك فى الأوقات العادية، مثل وصفة إفطار جديدة أو كريمة قهوة أو دش يشبه المنتجع أو التأمل، المهم أن تسيطر عليك النظرة الإيجابية.


أخرج الطاقة المكبوتة فى الإبداع وتعلم المهارات الجديدة التى تشغلك عن الأمور والأخبار السيئة، ومن المهم عدم الوقوع في فخ مقارنة كيفية قضاء وقتك في الحجر الصحي بالطريقة التي يقضيه بها الآخرون.


ظبط وقتك
حدد وقتا للتفكير فى الأمور المقلقة أو الاطلاع على الأخبار التى تسبب لك إزعاجا إذا كانت هناك ضرورة لها، وذلك حتى لا تجعلها تتمكن من السيطرة على يومك كله فقط 20 دقيقة فى أى وقت من اليوم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العلاج بالشمس.. تعرف على أعراض الاكتئاب وطرق التخلص منه.. فيديو

أضرار قلة النوم.. الأرق يدفع كبار السن إلى الاكتئاب

طبيب يحذر : الكمامة الدوارة قنبلة موقوتة تنقل عدوى كورونا.. فيديو

خد بالك الابتسامة معدية.. تعرف على روشتة الصحة النفسية لمواجهة كورونا

امتحانات الثانوية العامة .. 5 أطعمة تفقدك التركيز تجنبها تمامًا

ترشيحاتنا

قبلة لـ عمر الشريف تتسبب في طلاق فاتن حمامة.. فيديو

عيد عبد الملك: عاشور خسر الأهلي.. وفتحي مش ابن النادي وإكرامي غادر من الباب الكبير

الغلق عقوبة المخالفين.. الأوقاف تحذر من فتح المساجد لصلاة الجمعة

وزير الثقافة الأسبق: الإخوان حاولوا السطو على وثائق مصر لتزييف التاريخ خلال حكم البلاد

استخدم سكينتين في تمزيق جسدها.. طفلا قتيلة أوسيم يرويان تفاصيل قتل والدهما لها

إعلامي مجلس الوزراء ينفي اختلاف تسعيرة عداد الكهرباء "الكودي" عن "العادي"

AdvertisementS

إقرار خطة العام الدراسي الجديد في ظل التعايش مع فيروس كورونا.. حقيقة أم شائعة

أقسم بالله ما ولادي.. نادية قتلت أبو العيال بعدما اتهمها بممارسة الجنس مع الرجال

اختياريًا.. صرف كمامتين على كل بطاقة تموينية

استخدم سكينتين في تمزيق جسدها.. طفلا قتيلة أوسيم يرويان تفاصيل قتل والدهما لها

طلب إحاطة عاجل بشأن تقاعس محافظ الغربية عن أداء عمله

نشطاء: أنباء عن انفجار في أديس أبابا وسقوط ضحايا

شوبير يفجر مفاجأة بشأن توقيع نجم الزمالك لنادي تونسي

رئيس الوزراء يوجه بسرعة الانتهاء من مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى

الرهان على وعى المواطن.. الإسكندرية تكشف شروط فتح الشواطئ أمام المواطنين.. فيديو

حل اللغز الغامض.. اكتشاف حقيقة مومياء الصارخ وقاتل رمسيس الثالث

شوبير يهاجم مرتضى منصور بعد قرار عودة الزمالك إلى التدريبات

هتسقطوا وتدخلوا دور تاني.. التعليم تحذر طلاب الثانوية العامة من عدم تسليم امتحانات الدين والاقتصاد والإحصاء اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

58 عامًا على الاستقلال.. رواندا تبهر العالم بتقدمها | شاهد

شاهد.. أول صور تجسسية لـ فولكس فاجن جولف R

على البحر.. سمية الخشاب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها