ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أمين جامعة الدول العربية: يجب دعوة مدراء العالم العربي لزيارة مقر الأكاديمية العربية بالقرية الذكية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:58 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
 دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار لدعوة أكبر عدد من المدراء والعاملين بالعمل العربي لزيارة مقر الأكاديمية في القرية الذكية؛ للاطلاع على ما يتم به من إنجاز.
وأشاد أبو الغيط بفرع الأكاديمية- خلال ترأسه اجتماعات اللجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك في دورتها العادية رقم 50 والتى أقيمت بفرع الأكاديمية في القرية الذكية -، قائلا- وفقًا للبيان الصادر عن الأكاديمية- : "قمت بزيارة فرع القرية الذكية، الذي أبهرني بتجهيزاته ومختبراته ومعامله".
وأضاف "ما شهدته ولمسته في ذلك الفرع إنجاز علمي بديع، وعندما نتحدث عن التقدم التكنولوجي في الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة، أيضا لابد أن ننظر إلى هذا الصرح ويجب أن نأخذه في حساباتنا".


Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة.. ديانا حداد تتألق في أحدث ظهور لها

مواصفات وأسعار .. جمس يوكن 2021 بعد وصولها إلى السعودية

في عيد ميلادها الـ 39.. شاهد أغرب إطلالات نور قدري