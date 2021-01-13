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رياضة

اتحاد الكرة يقرر إعادة مسحة كورونا بالدورى الممتاز

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:47 م
صدى البلد
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يسرى غازى
قررت اللجنة الثلاثية المعنية بإدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد إعادة العمل بنظام مسحة كورونا قبل مباريات الدوري الممتاز.

وقامت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة بإخطار أندية الدوري الممتاز بعودة مسحة كورونا واجراؤها قبل إقامة مباريات الدوري المحلى ب ٤٨ ساعة.

كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة طالبت وزارة الشباب والرياضة بالعمل نحو إدراج فرق كرة القدم بجميع مستوياتها وفئاتها ومراحلها السنية على جداول الذين سيتلقون اللقاح المعتمد من وزارة الصحة ضد فيروس كورونا.
 
وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم على استعداده لتحمل أي تكاليف مالية في هذا الصدد، كما أن مطالبته بذلك يأتي في إطار الحرص على استمرار نشاط كرة القدم وفق السياسة الرشيدة التي تنتهجها الحكومة المصرية.
 
وأشار اتحاد الكرة إلى أن التجربة أكدت ان اختبارات "رابيد تيست" لم تكن دقيقة بالقدر المطلوب، حيث أعطت نتائج عكسية في كثير من الحالات وسط الاختبارات التي تعقد في هذا الشأن لفرق كرة القدم، مما يجعل الاستمرار في الاعتماد عليها غير مضمون أو مأمون.
 
كما أخطرت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، أندية القسمين الثالث والرابع بعدم عمل "رابيت تيست وPCR" قبل مباريات الدوري، ووفقا للخطاب الرسمي الذي تلقته الأندية سيتم وقف عمل المسحات في القسمين بداية من يوم الأحد الموافق العاشر من يناير الجاري.
 
كما قررت اللجنة عمل مسحات "رابيت تيست وPRC" لجميع الحكام في جميع درجات الدوري بداية من الدوري الممتاز وحتى الدرجة الرابعة.
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