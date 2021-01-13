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أخبار العالم

الحرس الثوري الإيراني: لم نعد بحاجة إلى الاتفاق النووي

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:54 م
الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني
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أحمد محرم
أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن إيران لم تعد بحاجة إلى وجود الاتفاق النووي المبرم عام 2015، حتى ولو أرادت إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن العودة إليه.

وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، قد كشف أن إيران تنتج الماء الثقيل بما يغطي حاجتها، فضلا عن التصدير إلى ثماني دول، وفق ما أوردت وكالة أنباء (إرنا).

وأكد كمالوندي أن تطوير الصناعة النووية الإيرانية لن يتوقف، وهو ما يعني تحديًا لأمريكا.وأشاد بتعامل بلاده مع الاتفاق النووي حتى بعد الانسحاب الأمريكي أحادي الجانب منه.

من جانبه، أصدر المجلس الأوروبي بيانا أعرب فيه عن قلقه بشأن تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20 في المائة، قائلا إنه يؤيد الدبلوماسية المكثفة لإحياء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وان القضايا نابعة من الانسحاب الأمريكي أحادي الجانب.

وقال المجلس الأوروبي: "الاتفاق النووي عنصر أساسي في الهندسة العالمية لعدم انتشار الأسلحة النووية، وتحقيق الدبلوماسية المتعددة الأطراف، والتي تم تبنيها بالإجماع بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231.

وأضاف البيان أن "إنتاج إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 20٪ في فردو، والذي أيّدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 4 يناير، يشكل تطورا خطيرا ومصدر قلق عميق".

وجاء في البيان: "تصرف إيران يتعارض أيضا مع بنود محددة للاتفاق النووي بشأن فردو ومن المحتمل أن تكون له تداعيات حادة".

وتابع البيان بالقول، "نحث إيران على تجنب المزيد من التصعيد والعودة إلى هذا المسار دون تأخير" ، مضيفا أن تحرك إيران يهدد أيضا بتقويض الجهود المبذولة لتعزيز العملية الدبلوماسية القائمة.

 رحب المجلس الأوروبي بوعد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بالعودة إلى مجلس الأمن الدولي، مضيفًا: "نتطلع إلى العمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة".
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