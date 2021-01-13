بإطلالة رياضية.. حنان مطاوع تستعرض أناقتها على إنستجرام

شاركت الفنانة حنان مطاوع ، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال جذابة.





وتألقت بها حنان مطاوع ، ببنطالا من الجينز باللون الأزرق الفاتح، ومرتديه معه بلوفر جذاب باللون البترولي ويتميز بتفصيلة كاجوال لافته تكشف عن جمالها، وانتعلت حذاء رياضي باللون الأبيض لإكمال ظهورها.





كما اختارت تسريحة ذيل الحصان لشعرها الأسود القصير، ووضعت كاب على الشعر باللون البينك الذى يتناسب مع ظهورها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك مع نظارة شمسية باللون الأسود.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الكاجوال الجذابة.



