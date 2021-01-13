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أخبار العالم

واتسآب تفرض حظرا على حسابات وزراء لبنانيين

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:57 م
واتساب تفرض حظرا
واتساب تفرض حظرا على حسابات وزراء لبنانيين
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شيماء مصطفى
أفادت وسائل إعلام لبنانية، بفرض تطبيق واتساب حظر على حسابات بعض الوزراء الذين كانوا في حكومة سعد الحريري السابقة.

وقالت شبكة "LBCI" اللبنانية، إن عدد من هؤلاء الوزراء أرسلوا رسائل بريدية إلى واتساب لاستعادة حساباتهم وتمكن بعضهم من استعادتها.

ولا تزال أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية في البلاد، العلاقة بين الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، تزداد تعقيدا وتأزما، بعد الفيديو المسرب للأول الذي تضمن اتهام الأخير بالكذب.

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية، إن عون "ليس في وارد التراجع عن مبدأ المعايير الواحدة التي سبق أن طرحها على الحريري لتشكيل حكومة منتجة مهما اشتدت الضغوط عليه، ومهما حاول البعض تحوير الحقائق لتحميله مسؤولية التأخير".

وأضافت أن عون لن يصرخ أولًا في "معركة عض الأصابع"، مؤكدة أن المسألة بالنسبة إليه ليست مسألة حسابات شخصية بل تتعلق بقواعد عامة من شأنها حماية التوازنات والحقوق.

ولفتت المصادر إلى أن غالبية الاسماء التي اقترحها الحريري في التشكيلة التي رفعها إلى عون "غير معروفة"، وليست مناسبة لمواجهة التحديات الضخمة التي تنتظر الحكومة الجديدة. 

وأشارت إلى أن عون أكد للحريري أنه لا يجوز أن تكون وزارتا العدل والداخلية معًا في حوزته، ولا يجوز أن تكون وزارة المالية والنيابة العامة المالية مع طرف واحد كذلك، داعيًا إيّاه إلى اعتماد معايير ثابتة في عملية تشكيل الحكومة.
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