محافظ الشرقية يتفقد شبكة الأكسجين بمستشفى ديرب نجم المركزي

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مستشفى ديرب نجم المركزي للوقوف علي مستوي الخدمات الصحية والعلاجية المؤداه للمرضي وللمترددين علي المستشفى، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية وتواجد الأطباء وطاقم التمريض بالأقسام الطبية المختلفة وتقديم البروتوكولات العلاجية الجديدة لمصابي فيروس كورونا المستجد.





وحرص المحافظ على تفقد شبكة الغازات "الأكسجين" بالمستشفى والتي تعمل بسعة 6000 لتر وذلك للوقوف على حالتها، مؤكدًا علي ضرورة المتابعة المستمرة لخزان الأكسجين أولا بأول والتأكد من توافر كميات الاكسجين بالشكل الكافي، واختبار تشغيل الشبكة الاحتياطية واسطوانات الأكسجين البديلة لتكون جاهزة عند الحاجة إليها.





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كما شهدت جولة محافظ الشرقية بمستشفي ديرب نجم المركزي تفقد قسم الإستقبال و وحدة معالجة المياه بقسم الغسيل الكلوي والذي يضم 39 ماكينة تعمل على مدار الإسبوع بنظام 3 شيفتات لتقديم خدمة صحيةو علاجية لعدد 183 مريض.





شدد المحافظ على ضرورة إنتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمة في وحده الغسيل الكلوي للحفاظ على أرواح المواطنين.





وأطلع مدير المستشفى محافظ الشرقية على سجل الحالة الصحية للمرضى والمترددين على المستشفى والإجراءات المتبعه في التعامل معهم ومع حالات الإشتباه بفيروس كورونا المستجد وتوفير العلاج اللازم لهم.





أوصى محافظ الشرقية مدير المستشفى بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمرضي ومتابعة المخزون الاستراتيجي للأكسجين بشكل يومي ومراجعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية المرضي والأطقم الطبية.





وعلي جانب أخر فقد أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن بدء إنطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لـ "متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد تحت رعاية رئيس الجمهورية ووفقا لتعليمات وزارة الصحة " تحت شعار 100" مليون صحة"، وذلك إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد .





جاء ذلك خلال زيارته لأولى حالات العزل المنزلي بديرب نجم لمتابعة إجراءات تقديم بروتوكول علاج حالات العزل المنزلي ، في حضور سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ووجيه سعدون رئيس مركز ومدينة ديرب نجم.





أوضح محافظ الشرقية أن المبادرة تستهدف متابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا لمرضى فيروس كورونا المستجد الذين يخضعون للعزل المنزلي سواءً الذين تم تشخيصم بمستشفيات وزارة الصحة أو الذين ثبت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص لهم ويخضعون للعزل المنزلي، بناءً على قاعدة البيانات الخاصة بنظام الترصد الوبائي بوزارة الصحة.