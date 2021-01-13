لمواجهة كورونا .. زراعة الشرقية تُكثف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على ضرورة الاستمرار في تكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخدمية والشبابية والقري والشوارع والميادين ودور العبادة ومواقف السيارات ومحطات السكة الحديد وماكينات الصرافة بالتنسيق والمشاركة بين مديريات ( الصحة - الطب البيطري - الزراعة - التضامن الاجتماعي ) وذلك لتوفير بيئة صحية وآمنه لضمان سلامة المواطنين ، وتفعيلا ً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

وأضاف المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أنه تم إجراء أعمال الرش والتطهير بديوان عام المديرية والإدارات الداخلية وكذلك الإدارات الزراعية بههيا وأولاد صقر ومكتب قطاع الازهار بالحسينية بجانب اجراء أعمال الرش والتطهير بإدارة غرب الزقازيق التعليمية ومكتب مراقبة الأغذية بالزقازيق وبنك القاهرة فرع الزقازيق ، حيث شملت أعمال التطهير رش المباني من الخارج والمكاتب والأثاث والطرقات ودورات المياه ، بالإضافة إلي نشر الرسائل التوعوية التثقيفية للعاملين عن طرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك حفاظًا على صحة وسلامة جميع العاملين والمترددين من متلقي الخدمة.





أقرأ ايضا:

ضمن مشروع مكافحة العمى.. الأورمان تعلن إجراء 11 ألف عملية لغير القادرين بالشرقية





وأشار وكيل وزارة الزراعة، إلى إستمرار التعاون مع كافة المديريات الخدمية والهيئات لإجراء أعمال التطهير والتعقيم بها بصفة دورية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمواطنين متلقي الخدمة وللعبور من هذه الجائحة بسلام.

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية على المقاهي والكافتريات وقاعات الافراح وسرادقات العزاء والافراح المقامه بالمخالفه بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الاصابه بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ شن الجهاز التنفيذي برئاسه مركز ومدينة الزقازيق حملات على القري والوحدات المحليه لمتابعه مدى الإلتزام بالإجراءات الإحترازية ومنع التجمعات حفاظًا على صحه وسلامة المواطنين وأسفرت عن فض سرادق عزاء بشارع مسجد الأمير بمنطقه حي مبارك وإخلاء المكان من تجمعات المواطنين.

كما قامت رئاسة حي ثان الزقازيق بفض سرادق عزاء بمنطقة الصيادين لمنع تجمع المواطنين حرصًا على صحة وسلامة الجميع من الإصابه بفيروس كورونا.

وقامت رئاسة مركز ومدينه بلبيس بفض سرادقين أفراح بقريه العدلية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة ههيا من فض فرح بقريه منزل حيان و فض سرادقين عزاء بقريه كفر الشيخ الظواهري وعزبة مظهر لمنع تجمع المواطنين حفاظًا على صحتهم من الإصابة بفيروس كورونا.