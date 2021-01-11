ضمن مشروع مكافحة العمى.. الأورمان تعلن إجراء 11 ألف عملية لغير القادرين بالشرقية

أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية حققت خلال عام 2020 إنجازات خيرية كبيرة تضاف إلى رصيد العمل الخيري الأهلى بمحافظة الشرقية، امتدت لجميع القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجًا، حيث واصل مشروع مكافحة العمى وعلاج أمراض العيون توقيع الكشف الطبي وعمل عمليات العيون المختلفة وتسليم النظارات طبية وصرف العلاج الدوائى لمن يحتاج كل ذلك بالمجان تمامًا وفى أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون.





و أضاف مدير عام جمعية الأورمان أن مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة الشرقية أجرى الكشف الطبي على 54,782 مريض واجراء 11 ألف عملية جراحية تنوعت مابين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية وتسليم 9,241 نظارة طبية.





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وأشار إلي أنه كان لجمعية الأورمان دور فى مبادرة " حياة كريمة " التى أطلقها الرئيس وجاءت استكمالًا لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم علاج مرضى العيون غير القادرين، وذلك من خلال توقيع الكشف الطبي على عيون الألاف من أهالى المحافظات، مؤكدا انها ساهمت فى مباردة "نور حياة" بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، ومؤخرأ أطلقت مبادرة " النور من حقك" التى استهدفت عمل عمليات عيون لشريحة كبيرة من غير القادرين بجميع محافظات الجمهورية المختلفة.

من جانبه قال أحمد حسن مسؤل ادارة العيون لجمعية الأورمان،إن الجمعية نجحت وحتى الأن بجميع محافظات الجمهورية المختلفة في توقيع الكشف الطبي على 932,729 مريض، واجراء 208,987 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم عدد (127,186) نظارة طبية لغير القادرين.

وعلي جانب أخر فقد شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المُقامه بالمخالفه بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابه بفيروس كورونا ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ ، شن الجهاز التنفيذي برئاسه مركز ومدينة الزقازيق حملات على القرى والوحدات المحليه لمتابعة مدي إلتزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية ومنع التجمعات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين من الإصابه بفيروس كورونا ، وأسفرت الحملات عن مصادرة ٢٠ شيشة من مقهي مخالف وتشميع ورشتين لعدم إلتزامهم بتوقيتات الغلق المقررة بقرية النخاس ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت رئاسه مركز ومدينة بلبيس حملة على المقاهي والكافيتريات وأسفرت عن مصادرة ٤٤ شيشة من مقهي مخالف بشارع السلخانة بالمدينة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتواصل الأجهزة التنفيذية حملاتها اليومية على المقاهي لضبط غير المتلزمين بالإجراءات الاحترازية لتقليل فرصه إنتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة المواطنين.