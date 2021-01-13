ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أمروها بالراحة ولكنها رفضت.. مديحة كامل تحول سرير المرض إلى استوديو

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:07 م
مديحة كامل
مديحة كامل
Advertisements
نهى حمدي
كان التمثيل والعمل الفني بالنسبة لها هو العلاج من كل داء تمر به وشفاء لروحها المتألمة، فلم يفرق المرض بين  الفنانة الراحلة "مديحة كامل" والذي يحل ذكرى وفاتها اليوم 13 يناير، وعملها يومًا، فعلى سرير المرض كانت تباشر عملها بكل جد واجتهاد.

كان الألم يتغلغل في ساقها اليسرى بينما كانت تقف هي في لوكيشن تصوير مسلسل "الأفعى" تؤدي بروفاتها، ورغم التعب الذي شعرت به إلا انها أكملت العمل حتى النهاية، ولكن في اليوم الاخير فاق الألم الحد، وجعلها تصرخ من شدته وتنقل إلى البيت.

ممنوعة من الحركة تمامًا حتى النزول من سريرها، فقد شخصت بإصاباتها بالجلطة في ساقها اليسرى، وامرها الطبيب بالراحة التامة حتى يتم شفاؤها، ولكن حبها للعمل الذي يسري في عروقها، جعلها تستغل وجودها بالمنزل لتسجيل "الدوبلاج" الخاص بمسلسل "الافعى"، حتى لا يتعطل العمل عن الظهور على الشاشة.

وقالت في حوار خاص بمجلة  الكواكب في عدد فبراير 1976، "أنا سعيدة  جدًا بقيامي بتسجيل الدوبلاج في هذا الوضع، بالعكس أنا من أصريت على حضور المخرج حسين حافظ لمنزلي، لإتمام الدوبلاج، كي لا يتعطل العمل".

كما انتهزت المرض كفرصة لإتمام قراءة قصة "استغفرالله" الذي كان من المفترض أن يكون اول عمل إنتاجي لها، فقالت:"أنا بالفعل أقرا الآن القصة، لتصويرها بعد فترة علاجي تمامًا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

استشاري: أغلب وفيات أمراض القلب بسبب انخفاض الوعي

مرض نادر.. امرأة أهملت برودة ساقها الشديدة فأصابتها كارثة| صور

7 أمراض تظهر علامات على اليد

مستشفيات جامعة حلوان تواجه كورونا .. بدر تبدأ في استقبال المصابين .. و"الطلبة" تقدم خدمات طبية وتخصص عيادات للكشف

حُسن الخاتمة.. مديحة كامل رحلت في مثل هذا اليوم بعد صلاة الفجر في رمضان

ترشيحاتنا

بطول 1000 كم.. مصر تنشىء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع

التعليم تقرر صرف حوافز مادية لجميع شاغلي وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2021

بعد سقوط طائرة عسكرية على حدود إثيوبيا.. البرهان يتفقد القوات السودانية

غياب أحمد الأحمر.. قائمة منتخب مصر لمواجهة تشيلي في كأس العالم لكرة اليد

اتحاد الكرة يقرر إعادة مسحة كورونا بالدورى الممتاز

قبل انطلاق البطولة بساعات.. مطار القاهرة يرحل لاعبًا أمريكيًا | لهذا السبب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة.. ديانا حداد تتألق في أحدث ظهور لها

مواصفات وأسعار .. جمس يوكن 2021 بعد وصولها إلى السعودية

في عيد ميلادها الـ 39.. شاهد أغرب إطلالات نور قدري