أمروها بالراحة ولكنها رفضت.. مديحة كامل تحول سرير المرض إلى استوديو

كان التمثيل والعمل الفني بالنسبة لها هو العلاج من كل داء تمر به وشفاء لروحها المتألمة، فلم يفرق المرض بين الفنانة الراحلة "مديحة كامل" والذي يحل ذكرى وفاتها اليوم 13 يناير، وعملها يومًا، فعلى سرير المرض كانت تباشر عملها بكل جد واجتهاد.





كان الألم يتغلغل في ساقها اليسرى بينما كانت تقف هي في لوكيشن تصوير مسلسل "الأفعى" تؤدي بروفاتها، ورغم التعب الذي شعرت به إلا انها أكملت العمل حتى النهاية، ولكن في اليوم الاخير فاق الألم الحد، وجعلها تصرخ من شدته وتنقل إلى البيت.





ممنوعة من الحركة تمامًا حتى النزول من سريرها، فقد شخصت بإصاباتها بالجلطة في ساقها اليسرى، وامرها الطبيب بالراحة التامة حتى يتم شفاؤها، ولكن حبها للعمل الذي يسري في عروقها، جعلها تستغل وجودها بالمنزل لتسجيل "الدوبلاج" الخاص بمسلسل "الافعى"، حتى لا يتعطل العمل عن الظهور على الشاشة.





وقالت في حوار خاص بمجلة الكواكب في عدد فبراير 1976، "أنا سعيدة جدًا بقيامي بتسجيل الدوبلاج في هذا الوضع، بالعكس أنا من أصريت على حضور المخرج حسين حافظ لمنزلي، لإتمام الدوبلاج، كي لا يتعطل العمل".





كما انتهزت المرض كفرصة لإتمام قراءة قصة "استغفرالله" الذي كان من المفترض أن يكون اول عمل إنتاجي لها، فقالت:"أنا بالفعل أقرا الآن القصة، لتصويرها بعد فترة علاجي تمامًا".



