ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة في ختام التعاملات

واصلت مؤشرات البورصة المصرية تعزيز مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالى لدى اغلاق تعاملات اليوم/الأربعاء/ مع استمرار عمليات الشراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية،فيما مالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع.





وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 1ر2 مليار جنيه، لينهى التعاملات عند مستوى 3ر674 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 3 مليارات جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسين ،وصفقات نقل ملكية.









وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة /إيجي اكس 30/ بنسبة 43ر0 في المائة ليبلغ مستوى 9ر11388 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس70/ بنسبة 09ر1في المائة ليبلغ مستوى 97ر2227 نقطة،شملت الارتفاعات مؤشر /إيجي اكس 100/الأوسع نطاقا ،والذي أضاف نحو 96ر0 في المائة إلى قيمته ليبلغ مستوى 53ر3225 نقطة.



