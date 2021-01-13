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خالد مجاهد: خطة تأمين طبي متكامل استعدادا لفعاليات كأس العالم لكرة اليد

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:12 م
كأس العالم لكرة اليد
كأس العالم لكرة اليد
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور خالد مجاهد، متحدث اللجنة الطبية لمونديال اليد، إنه من خلال  استضافة مصر فى العالم لكرة اليد فى تلك الفترة يتم تأمين كافة فعاليات وأنشطة البطولة بصورة مشرفة بما يليق بمصر ومكانتها.

وأضاف "مجاهد" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية وضعت خطة تأمين طبي ممثلة بوزارة الصحة والسكان ويقوم بالإشراف عليها اللجنة الطبية بالوزارة بمونديال مصر لكأس العالم لكرة اليد.

وتابع أن الخطة يوجد بها عدة محاور أولها هو تطبيق الفقاعة المغلقة، والتى تون عن عبارة ثابتة من العاملين بالفنادق والفرق تالطبية تصاحب كل فريق من الفرق المصاحبة للبطولة فى كل فندق على حدة، وهدفه هو تقليل الاختلاط.

وتابع أنه لا يتم السماح لأى شخص نتيجته إيجابية لفيروس كورونا بدخول البلاد، لافتا إلى أن هناك عيادات مجهزة داخل جميع الفنادق التى تستضيف المنتخبات المشاركة بكأس العالم.

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