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محافظات

طارق رحمي يشكر فريق متطوعي الغربية عقب قيامهم بحملة توعوية عن الإجراءات الاحترازية بكورونا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:05 م
صدى البلد
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أحمد على

قدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الشكر لفريق متطوعي الغربية عقب قيامهم بحملة توعوية عن الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، شملت توزيع عدد ١٠٠٠ كمامة على المواطنين بشوارع طنطا، موقف طنطا العمومي وديوان عام المحافظة .


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 كما تم توزيع عدد ٢٠٠٠ مطوية تحتوي على عدد من النصائح للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد توعي بأهمية ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة، الغسل المستمر للأيدي بالصابون أو الكحول والابتعاد عن أماكن التجمعات مثل الأسواق والمواقف.


وأوضح محافظ الغربية أن هذه الحملة مستمرة بهدف توعية المواطنين وحثهم على الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في ظل قرار رئيس مجلس الوزراء بفرض غرامات على الأشخاص غير الملتزمين بارتداء الكمامات بوسائل المواصلات العامة، الأماكن المغلقة أو ذات التجمعات.


وأكد المحافظ على أن ارتداء الكمامة يُعْتَبَر طريقة سهلة للمساعدة في إبطاء انتشار الفيروس ، مناشدًا تكاتف الجميع واتباع كافة الإجراءات الاحترازية حرصًا على الصحة العامة لجميع المواطنين، متمنيًا زوال هذا الوباء عن مصرنا الغالية وعن العالم أجمع.

طارق رحمي يشكر فريق متطوعي الغربية عقب قيامهم بحملة توعوية عن الإجراءات الاحترازية بكورونا
طارق رحمي يشكر فريق متطوعي الغربية عقب قيامهم بحملة توعوية عن الإجراءات الاحترازية بكورونا
طارق رحمي يشكر فريق متطوعي الغربية عقب قيامهم بحملة توعوية عن الإجراءات الاحترازية بكورونا
طارق رحمي يشكر فريق متطوعي الغربية عقب قيامهم بحملة توعوية عن الإجراءات الاحترازية بكورونا
طارق رحمي يشكر فريق متطوعي الغربية عقب قيامهم بحملة توعوية عن الإجراءات الاحترازية بكورونا
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