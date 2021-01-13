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أخبار العالم

57 شخصا.. حصيلة الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي السورية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:48 م
جانب من الهجوم الإسرائيلي
جانب من الهجوم الإسرائيلي
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محمود نوفل
وصف المرصد السوري لحقوق الإنسان حصيلة  الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة علي الأراضي السورية بالاعلي والأكبر علي الإطلاق منك بداية الاعتداءات الإسرائيلية علي الأراضي السورية. 

وافاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له منذ قليل  ان  حصيلة الضحايا التي خلفها القصف الإسرائيلي بلغت ما لا يقل عن 57 شخصا. 

وكانت المنطقة الممتدة من مدينة الزور إلى الحدود السورية – العراقية في بادية البوكمال شهدت منتصف ليل الامس ضربات جوية إسرائيلية  على مواقع وتمركزات ومستودعات أسلحة وذخائر وصواريخ لكل من قوات الجيش السوري  وحزب الله اللبناني والقوات الإيرانية و لواء فاطميون.

وأشار المرصد الي ان  مدينة دير الزور ومحيطها، شهدت مقتل 26 شخص، من بينهم  10 افراد من الجيش السوري  و4 من "الأمن العسكري "و 12- من عناصر موالية لإيران. 

وكان الطيران الإسرائيلي شن 10 ضربات  طالت مستودعات عياش ومعسكر الصاعقة واللواء 137 والجبل المطل على مدينة دير الزور ومبنى الأمن العسكري. 

كما تسبب القصف بتدمير مواقع ومستودعات للأسلحة والصواريخ.

كما أفاد المرصد ان مدينة البوكمال، شهدت مقتل 16 اخرين جراء 6 ضربات جوية إسرائيلية طالت مواقع ومستودعات ذخيرة وسلاح في منطقة الحزام وحي الجمعيات ومناطق أخرى ببادية البوكمال، كذلك تسبب القصف بتدمير مراكز وآليات.

أما في الميادين، فقد قتل 15 فردا من القوات المتواجدة في المنطقة بعد استهداف  مواقع ومستودعات للسلاح في منطقة المزارع ببادية الميادين شرقي دير الزور بضربتين جويتين ، بجانب  تدمير مستودعات ومواقع.

وأكد المرصد ان تلك  الحصيلة تعد هي أكبر حصيلة خسائر بشرية على الإطلاق بالقصف الإسرائيلي على الأراضي السورية منذ بدء الاستهدافات حيث يعد  هذا الاستهداف الإسرائيلي هو الأكثر كثافة من نوعه. 

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