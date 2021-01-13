بعد شائعة نقله لفيروس كورونا.. تعرف على أبرز فوائد لبن الأم

وكشفًا لما قدمه موقع webmd" إليكم ابرز واهم فوائد لبن الام ...

يوصي العديد من الخبراء الطبيين ، بما في ذلك الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) والكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء ، بشدة بالرضاعة الطبيعية حصريًا (بدون تركيبة أو عصير أو ماء) لمدة 6 أشهر، بعد إدخال الأطعمة الأخرى ، توصي بالاستمرار في الرضاعة الطبيعية خلال السنة الأولى من عمر الطفل.





يعتمد عدد المرات التي يجب أن ترضع فيها طفلك على ما إذا كان طفلك يفضل وجبات صغيرة متكررة أو وجبات أطول، سوف يتغير هذا مع نمو طفلك، غالبًا ما يرغب المواليد الجدد في الرضاعة كل 2-3 ساعات، بحلول شهرين ، الرضاعة كل 3-4 ساعات أمر شائع ، وبحلول ستة أشهر ، يرضع معظم الأطفال كل 4-5 ساعات.



