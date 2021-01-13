بعد شائعة نقله لفيروس كورونا.. تعرف على أبرز فوائد لبن الأم

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن فيروس كورونا، لا ينتقل عن طريق لبن الثدى أو الرضاعة الطبيعية من الأمهات اللواتي تأكدت إصابتهن بالمرض، كما يتكون لدى الأم أجسام مضادة لفيروس كورونا، والتى تنتقل مباشرة لجسم الطفل عن طريق لبن الأم لتزيد من مناعة الطفل بشكل كبير وصحي.
وكشفًا لما قدمه موقع webmd" إليكم ابرز واهم فوائد لبن الام ...
يوصي العديد من الخبراء الطبيين ، بما في ذلك الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) والكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء ، بشدة بالرضاعة الطبيعية حصريًا (بدون تركيبة أو عصير أو ماء) لمدة 6 أشهر، بعد إدخال الأطعمة الأخرى ، توصي بالاستمرار في الرضاعة الطبيعية خلال السنة الأولى من عمر الطفل.
يعتمد عدد المرات التي يجب أن ترضع فيها طفلك على ما إذا كان طفلك يفضل وجبات صغيرة متكررة أو وجبات أطول، سوف يتغير هذا مع نمو طفلك، غالبًا ما يرغب المواليد الجدد في الرضاعة كل 2-3 ساعات، بحلول شهرين ، الرضاعة كل 3-4 ساعات أمر شائع ، وبحلول ستة أشهر ، يرضع معظم الأطفال كل 4-5 ساعات.
يحتوي لبن الأم على مزيج مثالي تقريبًا من الفيتامينات والبروتينات والدهون - كل ما يحتاجه طفلك لينمو، ويتم توفيرها جميعًا بشكل أسهل للهضم من حليب الأطفال، يحتوي حليب الأم على أجسام مضادة تساعد طفلك على مقاومة الفيروسات والبكتيريا.
كما تقلل الرضاعة الطبيعية من خطر إصابة طفلك بالربو أو الحساسية، بالاضافة الى ذلك، الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية خالصة لأول 6 أشهر، دون أي صيغة، لديها عدد أقل من التهابات الأذن ، والأمراض التنفسية، ونوبات من الإسهال، لديهم أيضًا عدد أقل من الاستشفاء ورحلات إلى الطبيب.
تم ربط الرضاعة الطبيعية بارتفاع درجات الذكاء في مرحلة الطفولة المتأخرة في بعض الدراسات، ما هو أكثر من ذلك، والتقارب الجسدي، الجلد لمس الجلد، و العين الاتصال عن مساعدتكم السندات الطفل معك ويشعر بالأمان.
ومن المرجح أن يكتسب الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية القدر المناسب من الوزن أثناء نموهم بدلًا من زيادة وزنهم، تقول AAP إن الرضاعة الطبيعية تلعب أيضًا دورًا في الوقاية من SIDS ( متلازمة موت الرضع المفاجئ )، تم يعتقد أن خفض خطر مرض السكري ، والسمنة ، وبعض أنواع السرطان أيضا.