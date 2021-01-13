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فن

شاهد.. ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور عبر إنستجرام

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:36 م
صدى البلد
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يارا عمرو

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة سيلفي جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

تظهر ياسمين عبد العزيز مرتدية بلوزة باللون الأسود، مزينة باللون الذهبي، تاركة شعرها الطويل منسدلًا على كتفيها، مع ميك أب جميل وهادئ.

 

وعلقت ياسمين عبد العزيز على الصورة كاتبة: "غزل".

 

وتفاعل معها العديد من متابعيها كالآتي:

 

جميلة – قمر ما شاء الله – دائمًا متألقة.

 

يذكر أن أحدث أعمال ياسمين عبد العزيز مشاركتها في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2020.


تدور أحداث مسلسل "ونحب تاني ليه" في إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.


شارك في بطولته كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، كريم العمري، تارا عماد، سوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.


أما آخر أعمال ياسمين السينمائية فهو فيلم "الأبلة طم طم"، للمخرج على إدريس وتأليف أيمن وتار، تدور قصة الفيلم حول هروب مجموعة من المساجين من خلال نفق سري تحت الأرض، ثم يفاجئوا أنهم داخل مدرسة نموذجية، ليقرروا المكوث فيها حتى إشعار آخر، في ظل مقاومة من الأبلة طم طم‪.


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