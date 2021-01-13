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رياضة

منتخب اليد يصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة تشيلي بافتتاح المونديال

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:43 م
وصول منتخب مصر
وصول منتخب مصر
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عمرو ابوبكر

وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة اليد إلى استاد القاهرة، لخوض مباراة افتتاح بطولة العالم المقامة حاليا في مصر، أمام منتخب تشيلي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة مساءً، على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.

وتقام المباراة بدون حضور الجمهور، طبقا لما أعلنته اللجنة المنظمة للبطولة.

وتذاع المباراة مباشرة على شاشة قناة أون تايم سبورتس 3 ويضم الاستوديو التحليلي كلا من أحمد العطار وحمادة النقيب وخالد العوضي، نجوم كرة اليد المصرية.

ويسبق هذا اللقاء حفل الافتتاح الذي يحييه الفنان تامر حسني وبصحبته عدد من الفنانين الآخرين.

وتستحوذ البطولة على اهتمام بالغ نظرًا لكونها نسخة تاريخية من بطولات العالم، في ظل مشاركة 32 منتخبًا في البطولة للمرة الأولى في التاريخ.

وتنطلق فعاليات المونديال رقم 27 في تمام السابعة مساء اليوم بمباراة افتتاحية تجمع منتخب مصر ومنتخب تشيلي، ويسبقها حفل فني بمناسبة افتتاح البطولة .
 
وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة بأن الجميع على أهبة الاستعداد، وتم توزيع الموارد البشرية المشاركة في أعمال التنظيم من أعضاء اللجان الفرعية، والشباب المتطوعين كلُ في موقعه لأداء المهام المطلوبة.

 كم أن مصر دائمًا تسعى نحو افتتاح المونديال في أفضل صورة كانطلاقة قوية يعقبها التنظيم المتميز والمعتاد على كافة المستويات للبطولة الأكبر على مستوى العالم في كرة اليد.
 
وجددت اللجنة تأكيدها علي الالتزام التام بكل الإجراءات الاحترازية اللازمة تفاديًا للإصابة بفيروس كورونا من خلال إتباع نموذج الفقاعة الطبية الذي تقدمه مصر كمنهج علمي لاتباعه في البطولات الدولية المقبلة.
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