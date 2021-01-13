زراعة 292 ألف فدان محاصيل شتوية في الوادى الجديد

تواصل مديرية الزراعة ب الوادي الجديد ، الحصر الفعلى للمساحات المنزرعة بالمحاصيل الحقلية والخضر، وذلك على مستوى الأراضى بمناطق الخارجة والداخلة والفرافرة وبلاط وباريس والقصر وشرق العوينات، حيث تنوعت المحاصيل المنزرعة هذا الموسم بجانب التوسع فى زراعة القمح.





وقال الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، ان اجمالى المساحات المنزرعة بالمحاصيل المختلفة على مستوى المحافظة التى تم حصرها هذا الموسم بلغت 292866 فدانا وتشمل محاصيل القمح والشعير والفول البلدى والبرسيم المسقاوى والبرسيم الحجازى والبصل الفتيل ، والبصل المقور وبصل الروس وبنجر السكر والبسلة والكمون والكراوية والحلبة والينسون والريحان والنعناع والبردقوش والزعتر والشبت والبقدونس والكسبره والكرويس، بينما بلغت المساحات المنزرعة بالخضر 67684 وتشمل الطماطم والبطاطس والثوم والكوسة والكرنب والقرنبيط والسبانخ والفلفل والباذنجان والفجل والجرجير واللفت والخس والقثاء والجزر والكسبرة والخيار والفراولة والفاصوليا.





اقرأ ايضا:





واشار الى المتابعة المستمرة للزراعات فى كافة المناطق من خلال المشرفين الزراعيين، والوحدات الزراعية بالقرى.





من جانب اخر تنظم إدارة مرور الوادي الجديد بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، يوم الجمعة المقبل ١٥ يناير الجاري، قافلة مرورية، وذلك للتيسير على المواطنين لفحص وإنهاء إجراءات تراخيص كافة المركبات بكل سهولة بدلا من سفرهم مسافات بعيدة إلى مقر إدارة المرور في مدينة موط بمركز الداخلة.





وقال المهندس عبد الحكم جبالي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، إن القافلة تأتي من خلال العمل على رفع مستوى الخدمات الجماهيرية والمقدمة للمواطنين بنطاق مراكز ومدن وأقسام محافظة الوادي الجديد، ونقل الخدمات للمدن البعيدة للتسهيل عليهم لفحص ومراجعة أعمال الرخص الخاصة بهم وبسيارتهم.





وأضاف رئيس المركز المهندس عبد الحكم جبالي انه تقرر توجيه القافلة المرورية من إدارة مرور الوادي الجديد، يوم الجمعة الموافق ١٥ يناير، وذلك للقيام بأعمال وحدة تراخيص المرور على أن تبدأ الساعة التاسعة صباحًا حتى انتهاء المتقدمين لأعمال التراخيص.





وناشد رئيس المركز، أهالي مركز بلاط، الراغبين في فحص وترخيص جميع السيارات والدراجات البخارية، التوجه لديوان المركز.

ياتي ذلك في اطار جهود مركز بلاط من اجل توفير الخدمات للمواطنين بدلا من عناء ومشقة السفر لمركز الداخلة.