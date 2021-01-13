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«المستلزمات الطبية» تدعو المواطنين للإبلاغ عن حالات ارتفاع أسعار الكمامات والكحول

الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:16 م
كمامة
كمامة
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كـريـم الـخـطـيـب
ناشد محمد إسماعيل رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرف التجارية، المواطنين تقديم بلاغات ضد التجار وأصحاب النفوس الضعيفة الذين يستغلون أزمة كورونا لحماية المستهلك، متابعا : «الفترة القادمة ستشهد الكثير من الإخبار المفبركة وهنكون ملطشة للشائعات».

أكد  «إسماعيل» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك مخزون استراتيجي من الكمامات والمستلزمات الطبية الخاصة بعلاج فيروس كورونا متواجدة بوفرة في الأسواق وبأسعار منخفضة مقارنة بالموجة الأولى بنسبة 20%، مؤكدا أن هناك انخفاض في أسعار المطهرات والكمامات.

وأضاف رئيس شعبة المستلزمات لطبية بالغرف التجارية، أن سعر الكمامة في الموجة الأولى كان يصل إلى 10 جنيها، والآن أصبح 2 جنيه،  مشيرا إلى أن لتر الكحول كان سعره  90 جنيه وانخفض الآن الى 60 جنيه.

وأشار  إلى أن البعض يستخدم الكمامات بطريقة خاطئة قد تسبب مشاكل بالجهاز التنفسي، منوها إلى أنه يفضل ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة والابتعاد عن التجمعات.

وطمأن المواطنين بتوفر جميع المستلزمات الطبية في المراكز الطبية بالقصر العيني والعباسية وشبرا، مشددا على ضرورة تقوية المناعة بالأطعمة والمشروبات التي تقوي المناعة وأهمها البرتقال والليمون والكرفس وجميع الخضروات.
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