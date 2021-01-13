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محافظات

تفاصيل نجاح أول قسطرة مخية بواسطة تقنية القساطر متناهية الصغر فى بورسعيد

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:35 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
   كشف الدكتور قطب السيد مدير مستشفى النصر التخصصى عن نجاح أول قسطرة مخية علاجية لغلق وحمة دموية لمنتفعة من محافظة بورسعيد بواسطة تقنية القساطر متناهية الصغر بوحدة القسطرة بالمستشفى تحت رعاية الهيئة العامة للرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل..

وقال قطب حضرت المريضة الطوارئ تعاني من تشنجات وتدهور بحالة الوعي وتم عمل أشعة مقطعية وأثبتت وجود نزيف بالفص الأيسر بالمخ وتم عمل قسطرة على شرايين المخ والتي أثبتت وجود وحمة دموية وتم عمل قسطرة مخية لغلق هذه الوحمة بواسطة تقنية القساطر متناهية الصغر وتم الإجراء بنجاح وخرجت المريضة من المستشفى في كامل وعيها دون أي مضاعفات أو إصابة      .

وشدد مدير النصر أن هذا النوع من التداخلات الدقيقة وعالية التخصص لا تتم سوى في كبرى المراكز الطبية المتخصصة بالقاهرة ويتكلف المريض ما يتخطى مائة ألف جنيه في القطاع الخاص.

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ولفت مدير النصر ان الجراحة اجريت بفريق عمل مكون من ا. د أحمد البسيوني.. أستاذ المخ و الأعصاب و القسطرة المخية بطب عين شمس ورئيس شعبة القسطرة المخية بالجمعية المصرية للأعصاب، ود. عمرو سعيد.. مدرس واستشاري طب المخ و الأعصاب والقسطرة المخية بكلية الطب جامعة عين شمس، ود. مصطفي هاشم.. مدرس مساعد طب المخ والأعصاب والقسطرة المخية بطب عين شمس بالتعاون مع فريق متميز من تمريض وفنيين قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصي.

 

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