استمرار دورة شهادة أساسيات التحول الرقمي واختباراتها أونلاين بجامعة بورسعيد

أكد الدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، أنه في إطار القرارات الجديده التى اتخذها المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣١ ديسمبر والخاصة باستكمال الدراسة بنظام التعليم عن بعد بكافة الجامعات اعتبارا من ٢ يناير ٢٠٢١ وحتى بداية إجازة نصف العام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ وذلك لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، ستعقد دورات شهادة أساسيات التحول الرقمي واختباراتها أونلاين.





وأوضح أنه تم تفعيل الدورات بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/7/2019 لتكون شرطا أساسيا لمنح أي شهادة من شهادات طلاب الدراسات العليا (دبلوم – ماجستير – دكتوراه)، منوها إلى أن مركز التدريب التابع لمركز تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة هو المسئول عن تنظيمها.





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من جانبها أوضحت الدكتورة راوية رزق المدير التنفيذي للمعلومات أن الحجز والتدريب والاختبار للحصول على "شهادة أساسيات التحول الرقمي" سيتم اونلاين من خلال موقع الجامعة من الرابط التالي:

http://www.psu.edu.eg/DigitalTransformCertificate/

كما أوضحت رزق أن الخطة التدريبية التي ينفذها المركز تشمل ٧ دورات تكنولوجية، وتتم وفق المحددات التالية:





• اعتبار شهادة أساسيات التحول الرقمي شرطًا أساسيًا لمنح أي شهادة من شهادات طلاب الدراسات العليا بالجامعات المصرية ابتداء من اول أكتوبر 2020.





• يتم منح الطالب شهادة أساسيات التحول الرقمي FDTC بعد نجاحه في عدد البرامج المؤهلة للحصول على الشهادة بإجمالي 7 برامج على أن يكون (5) برامج إجبارية و(2) برنامج اختياري من باقي البرامج.

• تكون إجمالي أيام التدريب (14) يومًا تدريبيًا.

• يتم استثناء طلاب كليات الحاسبات والمعلومات وطلاب قسم هندسة الحاسب بكليات الهندسة وأقسام الحاسب بكليات العلوم وأقسام إعداد معلمي الحاسب.

• تكون مدة صلاحية الشهادة (5) خمس سنوات من تاريخ حصول الطالب عليها.

• تكون تكلفة الحصول على الشهادة لطلاب الدراسات العليا بإجمالي (840 جنيه) ثمانمائة وأربعون جنيها مصريا فقط لكل متدرب؛ شاملة تكلفة الشهادة المعتمدة من الوحدة المركزية للتدريب بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات على أن تكون تكلفة البرنامج الواحد (120 جنيه) فقط مائة وعشرون جنيها.

• يُعتبر الطالب ناجحا في البرنامج إذا حصل على نسبة (70 %) من إجمالي الدرجات المخصصة للبرنامج.

• في حالة رسوب الطالب، يتم إعادة الاختبار ويتحمل الطالب رسوم إعادة الاختبار للبرنامج والتي تقدر بـ (20) عشرين جنيها لكل برنامج يتم إعادة الاختبار فيه.





وعن شروط الالتحاق بالدورات "أون لاين" أفاد الدكتور عمرو الأطروش مدير مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات أنها كالتالى:

• التسجيل عبر الرابط المرفق: يتم تعبئة كافة البيانات بدقة ومراعاة صحة البيانات المذكورة، ويعتبر هذا التسجيل بمثابة مستند رسمي لتأكيد الحجز، تمهيدًا لتسديد الرسوم المالية والذي يشترط قبل انعقاد الدورة، وسيصل المشارك رسالة بتأكيد انعقاد البرنامج التدريبي في حال اكتمال العدد المستهدف عبر رسالة على رقم الواتساب، وستقوم إدارة المركز بتوضيح كيفية المشاركة في البرنامج التدريبي من خلال جروب الواتساب.

• إذا لم يعتذرالمسجل بالدورة قبل انعقاد الدورة بأربعة أيام على الأقل، سيقوم بتسديد رسوم الدورة كاملة.

• عند اكتمال تسجيل العدد سوف يتم ارسال رسالة تأكيدية للسادة المسجلين في التدريب.

• يجب تحميل برنامج Microsoft Teams على أجهزة الحواسب الآلية الخاصة بالمتدربين استعدادًا للتدريب من خلاله.

• التأكد من توافر كاميرا بالجهازوميكرفون، وسيتم إرسال الكود للسادة المشاركين في حال تأكيد انعقاد البرنامج التدريبي.

• كما يُشترط لاجتياز البرنامج التدريبي الحضور بنسبة 100%، والالتزام بالمشاركة الفعالة في الأنشطة التدريبية.

• سيتم تقييم البرنامج التدريبي وأداء المدرب من وجهة نظر السادة المشاركين.

• سوف يتم اجراء الاختبارات اونلاين علي موقع المجلس الأعلى للجامعات.

• يرجى الالتزام بتسجيل الاسم مرة واحدة فقط وإلا يعتبر الحجز لاغيًا.

• يجب التأكد من تسجيل رقم واتساب وكذلك البريد الإلكتروني الذى سيتم به إضافة المشارك على برنامج Microsoft Teams، وتود إدارة المركز في التنويه على أن كتابة بريد إلكتروني غير صحيح أو رقم هاتف غير مسجل على الواتساب سيؤدى إلى استبعاد المشارك من البرنامج التدريبي واعتبار حجزه لاغيًا.

• البريد الإلكتروني الرسمي الذى سيقوم المشارك بتسجيله هو الذى سيتم إضافته به على مجموعة Microsoft Teams للبرنامج التدريبي والاختبارات، لذا تأكد من الدقة، حيث غير مسموح بتغييره قبل انعقاد البرنامج كما يجب التأكد من عمله.