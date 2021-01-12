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تعليم

تعليم بورسعيد الأول على مستوى الجمهورية فى تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام السادس على التوالى

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:32 م
تعليم بور سعيد
تعليم بور سعيد
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كتب محمد الغزاوى
أكد د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد أن مديرية التربية والتعليم ببورسعيد حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى تنفيذ الخطة الإستثمارية للعام المالى 2020 - 2021 للعام السادس على التوالى وهذا يعكس حسن متابعة الأداء المالى بما يحافظ على المال العام.

جاء ذلك عقب الإنتهاء من مناقشة ميزانية العام المالى الجديد 2022 بوزارة المالية تحت إشراف محمد عبد العزيز وكيل أول الوزارة لموازنة المديريات وبحضور أمل فكرى مدير عام موازنة المديريات و إيمان فرج مدير إدارة الموازنة بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد
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وأضاف باهى أنه هناك إشادة من وزارة المالية بحسن الأداء المالى لمديرية التربية والتعليم ببورسعيد خاصة أنها المحافظة الوحيدة على مدار الستة أعوام المتتالية الأخيرة التى تصرف مكافأة أعمال الإمتحانات من ميزانية نفس العام المالى وليس ميزانية العام اللاحق.

ووجه وكيل الوزارة الشكر لشريف أبو هيبة مدير عام إدارة الشئون المالية والإدارية وإداراتها والأقسام التابعة لها بكل الإدارات التعليمية و حاتم طارق مدير إدارة التخطيط والمتابعة والطاقم المعاون له لما يبذل من جهد طوال العام المالى والذى أثمر تلك النتائج المشرفة متمنيا للجميع دوام التوفيق.
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