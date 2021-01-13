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حوادث

مازال البحث جاريا.. جهود مكثفة للعثور على جثة شاب في ترعة الإسماعيلية بـ بلبيس

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:50 م
الشاب
الشاب
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محمد العيسوى
تواصل قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الشرقية جهودها لانتشال جثة شاب، فى ترعة الإسماعيلية بدائرة مركز بلبيس بالشرقية بعد انقلاب سيارة ربع نقل به من اعلى كوبرى.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل خضراء اللون اعلى كوبري الزوامل بمركز بلبيس في ترعة الإسماعيلية.

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة، وتم انتشال شخصين مصابين بكدمات وجروح، وبعدها تم انتشال السيارة وجثة أحد المفقودين، فيما لا تزال جهود البحث جارية لانتشال جثة آخر مفقودة في مياه الترعة.

كما تبين أن السيارة كانت تقل ستة عمال بأحد المصانع، قفز 2 منهم قبل انقلابها في مياه الترعة إثر انفجار أحد الإطارات، فيما أصيب 2 ولقى الاثنان الآخران مصرعهما، وتم انتشال أحدهما والسيارة، وجار انتشال الجثمان الثانى.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، فيما لا تزال قوات الإنقاذ النهري تبحث عن المفقود.
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