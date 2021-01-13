غراب مفقود يهدد بريطانيا بالدمار وبرج لندن بالانهيار.. تفاصيل

رغم التقدم التكنولوجي والعلمي لا تزال المملكة المتحدة تعيش على وقع أسطورة تاريخية تر تبط بوجود 6 غربان في برج لندن وأن هذه الغربان تتحكم في مصير البرج والمملكة بأكلمها طالما ظلت متواجدة بالبرج، إلا أنه أثيرت مؤخرا بعض المخاوف بسبب فقدان أحد الغربان الستة.





ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، قال العاملون في القلعة إنهم لم يشاهدوا غراب برج لندن وإنه مفقود منذ عدة أسابيع، معبرين عن خوفهم لموته، والغراب الغائب الذي يحمل اسم (ميرلينا) كان قد انضم لغربان البرج في عام 2007.





وبحسب الأسطورة، يحتوي البرج على 6 غربان طوال الوقت، وإذا غادرت سوف تسقط كل من القلعة والمملكة، وقال متحدث باسم الغراب إن استمرار غياب الغراب يشير إلى أنه قد مات، مشيرا إلى أن هذا الغراب كان ملقبا بملكة غربان البرج.





وقال كريستوفر سكاييف المسئول عن الغربان إن الحزن عليه سيستغرق بعض الوقت، وقال في بيان: "أعرف أن الكثيرين منكم سيحزنون بهذه الأخبار، وأرجو المعذرة عن غيابي لبضعة أيام"، وبسبب الخوف من الأسطورة الشهيرة عن دمار بريطانيا او انهيار البرج بسبب موت الغربان، يعمل موظفو البرج على استبدال الغراب المفقود ميرلينا.





ويعتقد أن هذه الاسطورة ترجع إلى الملك تشارلز الثاني الذي كان أول ملك يصدر أمرا رسميا بضرورة الاحتفاظ بستة غربان على الأقل في البرج بشكل دائم، وإلا ستسقط المملكة وينهار البرج، ولكن مع قلة عدد الغربان أصبحت هذه الأسطورة مهددة بعدم الحفاظ عليها، وفي عام 2018، أطلق البرج برنامجا لتربية الغربان بعد تحذير القصور الملكية التريخية من أن الحصول على الغربان في بريطانيا أصبح أمرا صعبا.





ويرجع تاريخ الغربان في المملكة المتحدة إلى الحرب العالمية الثانية أيضا حيث تم استخدامها في البرج كمراقبة للقنابل والطائرات خلال الغارات، وعندما انخفضت اعداد الغربان إلى واحد فقط أمر ونستون تشرشل بزيادة أعدادها.