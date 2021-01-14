ترافيك وترند.. إبراهيم عيسى: مواقع التواصل الاجتماعي ترفع شعار العيار اللي ما يصبش يدوش

قال الإعلامى إبراهيم عيسى، إن ترامب كان نجما تليفزيونيا بسبب البرامج التى كان يشارك بها، وهى برامج تليفزيون الواقع، ومؤخرا بسبب مواقع التواصل الاجتماعى، وتم منعه منها، مضيفا "بعض الشائعات تخرج بمنطق "العيار اللى ما يصبش يدوش"، وهو سر نجاح مواقع التواصل الاجتماعى، بسبب "الترافيك"، و"الترند".





وأضاف إبراهيم عيسى خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، "شركات السوشيال ميديا أصبحت تحيط بنا، وهو ما يعيدنا لجورج أورويل، وهو كاتب انجليزي صاحب رواية 1984، الذى ناضل وانضم لكتائب الدفاع عن الديمقراطية فى اسبانيا ضد فرانكو وله كتاب "تحية إلى كتالونيا".





وأكد إبراهيم عيسى "تخيل جورج أورويل، كيف سيكون العالم عام 1984، بطل الرواية يعمل فى وزارة الحقائق، ومهمته أن يضبط الحقائق فى المستقبل من خلال "الأخ الأكبر"، الذى مثل الحكومة، وتنبأ بأن هناك من سيتحكم فى كافة تفاصيل حياتنا، ليتحول هذا المجتمع الكابوسى فى هذه الرواية، حقيقة الآن".





وتابع إ براهيم عيسى "نحن أصبحنا فى يد لشركات، لأن الهواتف المحمولة "جاسوس فى جيبنا"، سواء شئنا أم رفضنا، فهذه الشركات أصبحت هى التى تتحكم فينا، وإحنا متسلمين "تسليم أهالى لمواقع التواصل الاجتماعى".