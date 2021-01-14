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تعليم

16 يناير جامعة حلوان تنظم دورة لأعضاء هيئة التدريس أون لاين

الخميس 14/يناير/2021 - 01:01 ص
جامعة حلون
جامعة حلون
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اسلام خالد

أعلن مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، تنظيم ورشة عمل بعنوان «الوصول إلى مصادر المعلومات القانونية عبر الإنترنت»، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

ويحاضر فى ورشة العمل، الدكتور أحمد كارم أحمد مرداش المدرس بقسم العلوم كلية الآداب - جامعة حلوان، والمستشار السابق بوحدة المكتبة الرقمية للمجلس الأعلى للجامعات، وتهدف الورشة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و للباحثين المهتمين بالمشاركة .

ومن المقرر أن تتطرق الورشة الى العديد من الموضوعات الهامة للباحثين منها : 

-  مفهوم حرية الوصول إلى المعلومات القانونية عبر الإنترنت .

- حرية الوصول إلى حركة القانون .

- أدوات البحث القانونية على الويب (محرك بحث - دليل البحث - محرك بحث ميت) .

- حيل البحث في نظام استرجاع المعلومات

- معاهد المعلومات القانونية كأداة للوصول إلى موارد المعلومات القانونية الأساسية


وحدد مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، يوم السبت 16 يناير 2021، موعدا لانعقاد ورشة العمل، فى تمام الساعة 6 مساء


كما تقام الورشة بنظام التعليم عن بعد (أون لاين) عبر تطبيق "zoom"، من خلال هذا الرابط: 

https://us02web.zoom.us/j/85168273401?pwd=NTRyMmVjWktyajVYZENNSVVHSVE5QT09

Meeting ID: 851 6827 3401
Passcode: 494153
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