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أخبار العالم

يحدث الآن.. تصويت تاريخي بمجلس النواب الأمريكي على قرار عزل ترامب

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:10 م
مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي (أرشيفية)
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محمد عثمان
انطلقت منذ قليل بمجلس النواب الأمريكي، عملية التصويت على قرار عزل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب من منصبه، والذي بدوره سيجعل ترامب أول رئيس أمريكي في التاريخ يخضع لإجراءات العزل مرتين خلال ولايته.

ويوجه قرار عزل ترامب الاتهام إلى الأخير بالتحريض على التمرد، ومن المتوقع أن يستمر التصويت من 60 إلى 90 دقيقة، 

ومن المتوقع أن يتم تمرير القرار بتصويت سريع من الحزبين، حيث أعلن سبعة نواب من الحزب الجمهوري حتى الآن أنهم سيدعمون قرار عزل ترامب من منصبه، وهم بيتر ميجير من ميشيجان، وفريد أوبتون من ميشيجان، وليز تشيني من وايومينج، وجامي هيريرا من واشنطن، وجون كاتكو من نيويورك، ودان نيو هاوس من واشنطن.

وكان ترامب قد دعا في وقت سابق من اليوم، جميع الأمريكيين إلى المساعدة في تخفيف التوتر وتهدئة الأجواء، وذلك تزامنًا مع تصويت مجلس النواب الأمريكي على مناقشة إجراءات عزله عن منصبه.

وقال ترامب في بيان حصلت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية على نسخة منه، إنه لا يريد عنفًا، مطالبًا شركات التكنولوجيا الكبرى، بالانضمام إلى جهود تهدئة التوتر.

وأضاف البيان: "في ضوء التقارير حول مظاهرات إضافية.. أدعو إلى أنه لا يجب أن يكون هناك أي عنف أو خرق للقانون أو أي نوع من أعمال التخريب".

وتابع: "هذا ما لا أدعمه وهذا ما لا تدعمه أمريكا. أدعو جميع الأمريكيين إلى تخفيف التوتر وتهدئة الأوضاع.. أشكركم".

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