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رياضة

توتنهام ضد فولهام .. كين يمنح السبيرز التقدم في الشوط الأول

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:21 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أنهي فريق توتنهام الشوط الأول متقدما بهدف دون رد على نظيره فولهام، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

سجل كين الهدف الوحيد مع حلول الدقيقة 25 برأسية مميزة للنجم هاري كين من عرضية مميزة للظهير الإسباني سيرجيو ريجيلون.


يذكر أن المبارة كانت مؤجلة بسبب تفشى فيروس كورونا في فريق فولهام ، ويغيب لو سيلسيو عن مباراة الليلة عن فريق توتنهام للإصابة ، ويسعى فريق توتنهام للدخول للمربع الذهبي.

جدير بالذكر أن فريق توتنهام في المركز الخامس  من جدول ترتيب الدوري الانجليزي، برصيد 29 نقطة، بينما يأتي فريق فولهام في المركز الثامن عشر برصيد 11 نقطة.




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