يقي من السمنة.. فوائد دبس الرمان للتخسيس

يعد الرمان فاكهة لذيذة، ولها فوائد صحية خاصة سواء في البذور أو القشور أو العصير، لا مثيل لها في الأطعمة الأخرى، حيث يعد عصير الرمان من أفضل عصائر الفاكهة، وهو مكون أساسي في تحضير دبس الرمان الذي لا يمكن تعويضه.





لذا نقدم لك في هذا التقرير بعض فوائد دبس الرمان للتخسيس والجنس..





وقدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بتناول ملعقتين قبل الطعام من دبس الرمان او وضعه مع السلطة أو يذاب في كوب ماء ويشرب قبل الطعام ، للحصول على هذه الفوائد المذهلة لـ دبس الرمان.







طريقة استخدام دبس الرمان للتخسيس:





غلى أربع أكواب من عصير الرمان مع نصف كوب عصير ليمون مركز على النار و تركها تتبخر حتى تصبح كوبا واحدا ، ثم يترك ليبرد ويعبأ .





يعمل على تكسير وحرق الدهون المكدسة بالجسم بالإضافة إلى أنّه يمنع تكدّس وتخزين الدهون التي بالطعام، وذلك من خلال إضافة ملعقة من دبس الرمان على السلطة ويتم تناولها قبل وجبة الغداء وأخرى قبل العشاء، أو إضافة ملعقة طعام من الدبس على كوب ماء صباحًا كل يوم.





فوائد دبس الرمان:





• يخفف الوزن ويقي من السُمنة.

• يتخلص من الكولسترول الضار، ويمنع تراكمه في الأوعية الدموية. ويقي القلب من الإصابة بالجلطات، ويمنع تصلب الشرايين وارتفاع الضغط.

• يحافظ على نضارة البشرة؛ لاحتوائه على النياسين، ويحمي الجلد من الجفاف. يكافح التجاعيد وحب الشباب.

• يمنح الجسم النشاط والحيوية ويحميه من أعراض الشيخوخة، والإصابة بالزهايمر لاحتوائه على فيتامين ج، ومجموعة فيتامين ب المهمة للأنشطة الحيوية.

• يُعزز مناعة الجسم؛ لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

• يحتوي على فيتامين ب5 الذي يساعد في تحسين نمو الأطفال.

• يحافظ على صحة الأمعاء، والقولون، والمعدة ويفيد في التهاب الكبد .

• يقي الجسم من الإصابة بأمراض السرطان. يعالج أمراض الروماتيزم، والروماتويد، والتهاب المفاصل.

• يحسن الضعف الجنسي.

• ينظف الجسم من السموم المختلفة.

• يحارب مرض النقرس لأنه يحتوي على فيتامين ب6 المهم لامتصاص البروتينات من الغذاء المهضوم .

• منشط لعضلات الرحم، ومحفز طبيعي لطلق الولادة.

• يعالج السعال، وآلام الصدر. يعالج الجروح، والدمامل، ويزيل آثار الجدري.

• يقوي اللثة. يقوي الشعر. يقوي العين.

• يلطف من حرارة الجسم خلال فصل الصيف الحار.

• يدرّ البول، ويحارب الإصابة بحصى الكِلى.

• يخفف آلام الصداع.

يؤخذ ملعقتان قبل الطعام او يوضع مع السلطة او يذاب في كوب ماء ويشرب قبل الطعام







فوائد دبس الرمان للجنس..





1- يخفف الوزن ويقي من السُمنة

2 يتخلص من الكولسترول الضار، ويمنع تراكمه في الأوعية الدموية. ويقي القلب من الإصابة بالجلطات، ويمنع تصلب الشرايين وارتفاع الضغط.

3 - يحافظ على نضارة البشرة؛ لاحتوائه على النياسين، ويحمي الجلد من الجفاف. يكافح التجاعيد وحب الشباب.

4 يمنح الجسم النشاط والحيوية ويحميه من أعراض الشيخوخة، والإصابة بالزهايمر لاحتوائه على فيتامين ج، ومجموعة فيتامين ب المهمة للأنشطة الحيوية.

5 يُعزز مناعة الجسم؛ لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

6 يحتوي على فيتامين ب5 الذي يساعد في تحسين نمو الأطفال.

7 يحافظ على صحة الأمعاء، والقولون، والمعدة ويفيد في التهاب الكبد .

8 يقي الجسم من الإصابة بأمراض السرطان. يعالج أمراض الروماتيزم، والروماتويد، والتهاب المفاصل.

9 - يحسن الضعف الجنسي.