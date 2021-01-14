أميرة تتغيب عن منزلها في ظروف غامضة.. وأسرتها تطلب المساعدة

استغاث المواطن إبراهيم صبره أبو شعيشع، فى رسالة لخدمة "بين الناس" التي يقدمها موقع "صدى البلد"، من تغيب نجلته "أميرة" في ظروف غامضة.





وقال في رسالته: "ابنتي أميرة خرجت من المنزل منذ يوم 31 ديسمبر ولم تعد".





وأضاف: "ساعدونا بالله عليكم واعتبروها بنتكم.. بحثنا عنها فى كل مكان ولم نصل إليها، أتمنى من أهل الخير يكون رجوعها لينا ولأهلها على إيديكوا.. أرجوكم انشروا صورتها حتى نتمكن من الوصول إليها، رأفة بحال والدتها المريضة التى كادت ان ينفطر قلبها على غيب ابنتها.. وطالب كل من يتعرف على صورتها يتواصل معهم وله جزيل الشكر".









للتواصل من خلال رقم

01006863689 حازم حسن عبد الرحمن

01020265008 دكتور خالد ابوشعيشع

01063813884 محمد مسعود





اقرأ أيضا





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.