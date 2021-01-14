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فن

نيللي كريم تعلن مصير فيلم الفارس وحقيقة تقديم جزء ثالث من الفيل الأزرق

الخميس 14/يناير/2021 - 05:04 ص
نيللى كريم
نيللى كريم
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سعيد فراج
كشفت الفنانة نيللى كريم، عن حقيقة تقديم جزء ثالث من فيلم "الفيل الأزرق"، وتقديم جزء ثانٍ من مسلسل "100 وش"، ومصير فيلم "الفارس"، مع كريم عبد العزيز. 

وكتبت الفنانة نيللى كريم، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "الحديث عن جزء ثان من مسلسل 100 وش غير صحيح وأنما سيكون هناك عمل سينمائي وليس مسلسل ولدى عمل درامى جديد أقوم بالتحضسير إليه لعرض فى رمضان المقبل وليسىكما اطلق عليه البعض اسم وضع طيران. 

وأضافت الفنانة نيللى كريم، "أما الحديث عن جزء ثالث من فيلم الفيل الأزرق وهو كان في كلام بس لحد دلوقتي معتقدش هنعمله او ممكن..  بس دلوقتي مفيش كلام عليه عشان كلنا مشغولين وبنصور فمفتكرش دلوقتي فيه حاجة". 

وأوضحت الفنانة نيللى كريم، "مصير فيلم الفارس الذى كان يشاركها البطولة فيه كريم عبد العزيز والمخرج محمد سامى حسب معرفتى ان هذا المشروع توقف منذ سنتين وحاليا أقوم بتصوير فيلم "العميل صفر" مع المخرج محمد سامى بطوله اكرم حسنى".    
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