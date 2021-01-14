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محمد جاد يكشف تفاصيل إنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع بمصر

الخميس 14/يناير/2021 - 08:30 ص
الإعلامي محمد جاد
الإعلامي محمد جاد
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هاجر إبراهيم
قال الإعلامي محمد جاد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل أمس، "جو كايزر" الرئيس والمدير العام التنفيذي لشركة سيمنز العالمية وعضو مجلس إدارة الشركة.

وأضاف "جاد" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الاجتماع تناول استعراض الإتفاق النهائي لقيام الشركة بإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع فى مصر.

وتابع أن القطار السريع فى مصر سيكون بإجمالى أطوال حوالى 1000 كم على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن المشروع تكلفته ستصل إلى 360 مليار جنيه.

وأكد أنه سيتم البدء بالتنفيذ الفوري لمشروع الخط الذي يربط  مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يتم تقسيمه إلى 15 محطة بطول 460 كيلومترا.

وأشار إلى أنه من المفترض أن تستغرق مدة تنفيذه سنتين، متابعا أنه سينقل مصر إلى نقلة عظيمة.

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