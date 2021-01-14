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أخبار البلد

سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيا

الخميس 14/يناير/2021 - 09:09 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بيروت- لبنان، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس"كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن التقرير الذي تلقاه الوزير عبر الملحق العمالى شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى ببيروت يؤكد استمرار تقديم السفارة المصرية تقديم الخدمات القنصلية العاجلة والطارئة للمواطنين المصريين خلال فترة الحظر الشامل من اليوم وحتى 24 يناير الجاري.

وأوضحت الملحق العمالي أن السفارة في ضوء قرار المجلس الأعلي للدفاع في لبنان بالحظر الشامل للحركة والتنقل خلال الفترة من صباح اليوم الخميس 14 إلى نهاية يوم الأحد 24 يناير الجاري  سوف تستمر في تقديم الخدمات القنصلية العاجلة الطارئة اللازمة للمواطنين المصريين في لبنان من خلال هاتف السفارة (أرقام الطوارئ التي تعمل على مدار الـ 24 ساعة 0096176654634 أو 009611825566 وطلب الرقم الداخلي 102 أو 104).

وكذلك من خلال إيميل السفارة: [email protected]، ومن خلال استقبال الرسائل على صفحة السفارة.

وتهيب السفارة بالمواطنين الالتزام بقرارات الحظر الشامل واتخاذ كل الاحتياطات الصحية الواجبة حرصا على سلامتهم وصحتهم.

وفي نفس السياق، وفي إطار تمديد إعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا بلبنان حتى نهاية 31 مارس المقبل أعلن المجلس الأعلى للدفاع حالة الطوارئ الصحية واتخاذ الإجراءات الآتية : الزام الوافدين من المدن: بغداد، اسطنبول، اضنا، القاهرة واديس ابابا والتي تُشكل 85% من عدد حالات الإصابات من الوافدين من أصل حوالي 500 حالة وافدة شهريًا، بالإقامة على نفقتهم 7 أيام في أحد الفنادق والخضوع لفحص PCR في اليوم الأول عند وصولهم وفحص ثانٍ في اليوم السادس من وصولهم. 

وفي المقابل، تقليص حركة المسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي اعتبارًا من تاريخه لتصبح 20% مقارنة مع اعداد المسافرين القادمين في شـــهر يناير من العام 2020، على أن يخضع القادمون إلى فحص فوري  (PCR) في المطار وفحص آخر بعد أسبوع من وصولهم، ويمضي خلاله المسافرين القادمين فترة حجر الزامي في أحد الفنادق لمدة اقصاها 72 ساعة لحين صدور نتائج فحص المطار ويتابعون الحجر بعدها في مكان إقامتهم إذا كانت نتيجة الفحص سلبية.

وفي الحالة المعاكسة يُتّبع تعليمات وزارة الصحة العامة بهذا الخصوص، على أن يُستثنى من الحجر الدبلوماسيون وعائلاتهم والرسميون والوفود الرسمية وضباط وعناصر الامم المتحدة، كما ويُستثنى أيضًا من الحجر الأشخاص الذين تلقوا اللقاح الخاص بكورونا بموجب تقرير أو سجل طبي ويخضعون حينها فقط للفحص الفوري (PCR) في المطار على سبيل الاحتياط.
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