25 وحدة سكنية إضافية.. شمال سيناء توجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية

تفقد اللواء أسامة أحمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة، مشروعات الخطة الاستثمارية التي يتم تنفيذها على مستوى المركز والمدينة، من بينها مشروع إنشاء 25 وحدة سكنية إضافية "إسكان بدوي" لتوسيع الكتلة السكنية داخل المدينة وتغطية احتياجات المواطنين وتخفيف المعاناة عنهم، وتفقد مشروع استكمال الأرصفة المطروحة في الخطة الاستثمارية، ومشروع تركيب انترلوك للأرصفة بالجزيرة الوسطى بالطرق الرئيسية بمدينة الحسنه.

وشدد على المقاولين ومشرفي المواقع بالالتزام بالضوابط وسرعة إنجاز المشروعات المنفذة واتخاذ الإجراءات الاحترازية لتجنب التعرض لمخاطر فيروس كورونا داخل المواقع بين العاملين والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.

كما تم معاينة تجمع الغبرا بقرية البرث لتوصيل الكهرباء للتجمع بطول 2.5 كم جهد متوسط ومحول كهرباء، بالاضافة الي تركيب 30 عامود إنارة، ومعاينة مبنى الوحدة المحلية بالقرية.

وأعلن مجلس مدينة الحسنة، انه تم تسليم موقع أعمدة ضغط منخفض بقرية الجدي، ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بالقرية، لرفع المعاناة عن الأهالى بالقرية، وحل أزمة الكهرباء بها وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وتابع رئيس مجلس مدينة الحسنه، انه جار الانتهاء من صيانة وإصلاح جميع كشافات الإنارة بالحى البدوى الغربى بمدينة الحسنة، وجارى رفع كفاءة الحى بالكامل واستكمال العمل بباقى الأحياء الأخرى.

وقد كلف أسامه أحمد محمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة، المهندس محمد أحمد لافى مدير الإدارة الهندسية بمعاينة تجمع الجهامات بالقرية وادي العمرو لتدعيمه بمحول كهرباء قدرة تشغيل 200 كف أ ، و تركيب 30 عامود إنارة .

رافق رئيس مركز ومدينة الحسنة خلال جولته التفقدية كل من وليد أمين سكرتير عام المجلس، ومحمد نوار مدير الإدارة الهندسية بمجلس المدينة.

وأوضح رئيس المدينة ،أن اعتمادات الخطة الاستثمارية للحسنة للعام المالي الجاري2020 / 2021م .، بلغت 23 مليونا و200 ألف جنيه، حيث تم توزيعها على محاور التنمية الأساسية، شملت 7 ملايين جنيه لأعمال الكهرباء، و11 مليونا و500 ألف جنيه للطرق، ومليون و50 ألف جنيه لتحسين البيئة، و3 ملايين و650 ألف جنيه لتدعيم الوحدات المحلية.





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