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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثاني لمونديال اليد والقنوات الناقلة لها

الخميس 14/يناير/2021 - 09:49 ص
صدى البلد
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محمد سمير
تستأنف اليوم الخميس، منافسات الجولة الأولى من الدور التمهيدي، لبطولة العالم لكرة اليد في نسختها رقم 27، والمقامة حاليا في مصر وتستمر حتى يوم 31 يناير الجاري.

ومن المقرر أن تقام المواجهات التالية،،،

المجموعة الخامسة 

فرنسا × النرويج - 9:30 مساءً - صالة 6 أكتوبر
النمسا × سويسرا - 7 مساءً - صالة 6 أكتوبر

المجموعة السادسة 

الجزائر × المغرب - 7 مساءً - صالة العاصمة الإدارية 
البرتغال × أيسلندا - 9:30 مساءً - صالة العاصمة الإدارية

المجموعة السابعة

السويد × مقدونيا - 9:30 مساءً - ستاد القاهرة

المجموعة الثامنة 

بيلاروسيا × روسيا - 4:30 مساءً - صالة برج العرب
سلوفينيا × كوريا - 7 مساءً - صالة برج العرب

وكان المنتخب الوطني بقيادة الإسباني قد حقق الفوز أمس الأربعاء على تشيلي بنتيجة "35-29"، في إطار لقاءات الجولة الأولى من الدور التمهيدي.

ويلعب المنتخب الوطني في المجموعة السابعة رفقة منتخبات، السويد ومقودنيا وتشيلي، ويخوض مبارياته على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة.

من المقرر أن تذاع المباريات علي فضائية أون تايم سبورتس 1، وأون تايم سبورتس 3، بالإضافة إلى قناة تايم سبورتس البث الأرضي.

وتقام البطولة في نسختها 27 في مصر بحضور 32 منتخب لاول مرة وذلك بعد قرار الاتحاد الدولي بزيادة عدد المشاركين في البطولة، مقسمين علي 8 مجموعات.


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