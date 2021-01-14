مواعيد مباريات اليوم الثاني لمونديال اليد والقنوات الناقلة لها

تستأنف اليوم الخميس، منافسات الجولة الأولى من الدور التمهيدي، لبطولة العالم لكرة اليد في نسختها رقم 27، والمقامة حاليا في مصر وتستمر حتى يوم 31 يناير الجاري.





ومن المقرر أن تقام المواجهات التالية،،،





المجموعة الخامسة





فرنسا × النرويج - 9:30 مساءً - صالة 6 أكتوبر

النمسا × سويسرا - 7 مساءً - صالة 6 أكتوبر





المجموعة السادسة





الجزائر × المغرب - 7 مساءً - صالة العاصمة الإدارية

البرتغال × أيسلندا - 9:30 مساءً - صالة العاصمة الإدارية





المجموعة السابعة





السويد × مقدونيا - 9:30 مساءً - ستاد القاهرة





المجموعة الثامنة





بيلاروسيا × روسيا - 4:30 مساءً - صالة برج العرب

سلوفينيا × كوريا - 7 مساءً - صالة برج العرب





وكان المنتخب الوطني بقيادة الإسباني قد حقق الفوز أمس الأربعاء على تشيلي بنتيجة "35-29"، في إطار لقاءات الجولة الأولى من الدور التمهيدي.



