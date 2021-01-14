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محافظات

ضبط سيارتين لبيع لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأبوتيج في أسيوط

الخميس 14/يناير/2021 - 01:09 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف الحملات التموينية والرقابية والمتابعة المستمرة لمنافذ البيع المختلفة والمحلات والمطاعم والمخابز ومستودعات البوتاجاز بقرى ومراكز المحافظة للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين من بعض التجار وأصحاب المحلات ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار مشيرًا إلى ضبط وتحرير المخالفات المحاضر وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين. 

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فيما ترأس المهندسي نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة حملة تموينية مفاجئة على الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بمركز أبوتيج وذلك بمشاركة يسري كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج وكمال خليفة وكيل مديرية التموين بأسيوط والدكتور جمال بوصه بمديرية الطب البيطري ومسئولي إدارة التموين والصحة والمتابعة الميدانية بالمركز حيث أسفرت الحملة عن ضبط سيارتين تقوم ببيع لحوم ومجمدات غير صالحة للإستهلاك الآدمي ومنتهية الصلاحية وتم التحفظ عليها وتحريز المضبوطات وتحرير محاضر فورية للمخالفين واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة ضدهم. 



كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.
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