علاج منزلي للقيء عند الأطفال

يتوقف القيء دون علاج طبي محدد، وغالبية الحالات ناتجة عن فيروس وستتحسن من تلقاء نفسها، وهناك

علاج منزلي للقيء عند الاطفال يمكن اتباعه بسهولة للتخلص من الحالة المرضية.