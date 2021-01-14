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علاج منزلي للقيء عند الأطفال

الخميس 14/يناير/2021 - 08:31 م
علاج منزلي للقيء
علاج منزلي للقيء عند الاطفال
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حياة عبد العزيز
يحدث القيء عند الأطفال نتيجة التعرض لنزلات برد، أو تناول طعام ملوث، ويتوقف القيء دون علاج طبي محدد، وغالبية الحالات ناتجة عن فيروس وستتحسن من تلقاء نفسها، وهناك علاج منزلي للقيء عند الاطفال يمكن اتباعه بسهولة للتخلص من الحالة المرضية.

ووفقا لموقع "healthychildren"، أن عند استمرار القيء عند الأطفال، يجب التأكد من عدم حدوث الجفاف، نتيجة التخلص من الماء في الجسم.

علاج منزلي للقيء عند الاطفال 
من أبرز النصائح التي يجب اتباعها للأطفال لعلاج القيء، هو أن يشرب الكثير من السوائل حتى يمنع الجفاف، والتخلص من اضطراب المعدة بطريقة سريعة. 

وحسب موقع "healthline"، السوائل التي تساعد في الحفاظ على رطوبتك وقد تخفف الغثيان هي:

الزنجبيل
شاي بالنعناع
عصير الليمون
ماء

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علاج القيء عند الأطفال بالاعشاب 
الأعشاب طريقة فعاله من القدم تساعد في التخلص من الكثير من الأمراض سواء للأطفال أو الكبار.

1- الزنجبيل 
يمكن غلي الزنجبيل في ماء مع وضع عليه الليمون، وتقديمه للأطفال على مدار اليوم، فالزنجبيل آمن وفعال لمنع وعلاج الغثيان والقيء لدى النساء الحوامل، والأطفال والأشخاص الذين يخضعون للعلاج الكيميائي .

2- الشمر 
بذور الشمر تساعد في تهدئة الجهاز الهضمي، لتحضير شاي الشمر، أضف ملعقة صغيرة من بذور الشمر إلى كوب من الماء المغلي، ينقع لمدة 10 دقائق ويصفى قبل الشرب لعلاج القيء.

3- القرنفل
القرنفل علاج شعبي للغثيان والقيء الناجم عن دوار الحركة، تحتوي أيضًا على الأوجينول، وهو مركب يعتقد أن له قدرات مضادة للبكتيريا، لعمل شاي القرنفل، أضف كوبًا من الماء المغلي إلى ملعقة صغيرة أو نحو ذلك من القرنفل، ينقع لمدة عشر دقائق، ويصفى قبل الشرب.
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