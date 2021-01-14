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أخبار العالم

البحرين: قطر تفرج عن المواطنين الثلاثة المقبوض عليهم

الخميس 14/يناير/2021 - 01:26 م
البحرين
البحرين
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أمينة الدسوقي
أفادت وزارة الداخلية البحرينية أنها تلقت اخطارًا من وزارة الخارجية بأنه تم اليوم الافراج عن المواطنين البحرينيين الذين تم القبض عليهما من قبل أمن السواحل والحدود القطري في عرض البحر، بتاريخ 8 يناير 2021 أثناء قيامهما برحلة صيد بحري، وذلك وفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية.

وأوضحت وزارة الداخلية أن المفرج عنهم ثلاث مواطنين بحرينين، دون الإفراج عن قواربهم، ليبلغ عدد القوارب والبوانيش البحرينية التي لا تزال محتجزة لدى دولة قطر 50 قاربا وبانوشا.

وأوضحت الوزارة البحرينية أن سفارة البحرين  بسلطة عمان قالت أنه تم وصول المواطنين البحرينيين إليها، حيث تم الاتصال بهم والاطمئنان عليهم، وسيتم عند وصولهم الى مملكة البحرين أخذ أقوالهم بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية لمعرفة ملابسات القبض عليهم وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.
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