القائم بأعمال رئيس جامعة زويل: إيجاد حلول تساعد الاقتصاد الوطني في التعامل مع جائحة كورونا

قال الدكتور محمود عبد ربه، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي مدينة زويل، إن الباحثين يعملون على إيجاد حلول تساعد الاقتصاد الوطني في التعامل مع جائحة كورونا سواء في إيجاد حلول مثل جهاز التنفس الصناعي الذي نعمل عليه أو في أبحاث أخرى في كل القطاعات التي المؤثرة

اقرأ أيضًا: مرشدات السويس تعقم مبنى التربية والتعليم ضد كورونا وأضاف "عبد ربه" في تصريح خاص لموقع صدى البلد: "الدرس الذي تعلمنا من جائحة كورونا هو أن يكون لدينا امتلاك وتوطين للمعرفة، بحيث تكون موجودة بسهولة وقت احتياجها مثل الدول الأخرى، كما أن امتلاك المعرفة وتوطينها في مصر نسعى له ونحاول تحقيقه من خلال الأبحاث سواء بالتعاون مع الصناعة أو بدعم من الدولة مثل أكاديمية البحث العلمي لإجراء الأبحاث أو مشاريع التخرج".





وأشار إلى أنه كما كان هناك نداء للتعامل مع جائحة كورونا، بالإضافة إلى أن هيئة الابتكار والبحث في مصر تدعم أبحاث الأساتذة في هذا المجال على جميع المحاور، فأبسط الأمثلة موضوع الطاقة وتلوث البيئة الهواء، ففي حالة وجود كورونا لابد من أن نحرص على عدم تلوث الهواء ونقلل منه والسعي نحو أنظمة الطاقة البديلة للتقليل منه لنصل إلى بيئة نظيفة بموارد متاحة وندعم الاقتصاد والذي سينعكس علينا جميعا بدخل مرتفع.



