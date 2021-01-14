تكريم الفائزين ببطولة الجمهورية للملاكمة مواليد 2005 بالفيوم

شهد المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، نائبًا عن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الخميس، ختام بطولة الجمهورية للملاكمة مواليد 2005، التي أقيمت على مدى 6 أيام بنادي محافظة الفيوم بمشاركة 265 لاعبًا يمثلون 17 محافظة من محافظات الجمهورية، بحضور الدكتور محمد عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، والدكتور عماد بليدي رئيس منطقة الفيوم للملاكمة، واللواء عبدالرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، وعددٍ من أعضاء مجلس إدارة نادي محافظة الفيوم.
وأشاد سكرتير عام المحافظة، بمستوى اللاعبين المشاركين فى البطولة والجهد المبذول من قبل الأجهزة الإدارية والمدربين للوصول بهم إلى هذا المستوى الطيب، معربًا عن ترحيبه بجميع الفرق المشاركة من المحافظات المختلفة على أرض الفيوم، وشكره للقائمين على تنظيم البطولة، التى تضم عددًا كبيرًا من اللاعبين.
وأكد "أبو غنيمة" حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة لجميع الألعاب الرياضية واستضافة جميع البطولات، مناشدًا جميع المشاركين فى البطولة بزيارة المعالم السياحية والأثرية التى تتميز بها الفيوم، والتعرف على معالمها الطبيعية المتفردة.
ومن جانبه، أشار الدكتور عماد حمدي بليدي رئيس منطقة الفيوم للملاكمة، أن بطولة الجمهورية للملاكمة لمواليد 2005 شارك فيها 265 لاعبًا يمثلون 52 ناديًا ومركز شباب من 17 محافظة من محافظات مصر، موضحًا أن مباريات البطولة أجريت في 13 وزنًا معتمدًا من الاتحاد المصري للملاكمة بدايةً من وزن 46 كيلو حتى فوق 81 كيلو، لافتًا إلى أن ارتفاع عدد المتنافسين في البطولة والجهات المشاركة، يؤكد أنها البطولة الأقوى في التنظيم والمشاركة.
وفي ختام البطولة، قام السكرتير العام، ورئيس الاتحاد المصري للملاكمة، ورئيس منطقة الفيوم للملاكمة، بتكريم اللاعبين الفائزين الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولي فى الأوزان المختلفة، بمنحهم شهادات التقدير والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.
كما قام كل ُمن رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، ورئيس منطقة الفيوم للملاكمة، بإهداء درع الاتحاد ودرع المنطقة لمحافظ الفيوم، وتسلم الدرعين سكرتير عام المحافظة نائبًا عن المحافظ.