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حوادث

مصرع 3 شباب داخل أسانسير بأحد الأبراج السكنية فى الشرقية

الخميس 14/يناير/2021 - 07:01 م
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
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محمد العيسوى
لقي 3 عمال مصرعهم عصر اليوم داخل اسانسير بأحد الابراج السكنية بمركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مركز شرطة فاقوس،يفيد بمصرع 3 شباب اثر  سقوط اسانسير بهم ولقوا مصرعهم فى الحال.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فاقوس والنيابة العامة إلى موقع الحادث لكشف الملابسات ومعاينة الواقعة .

تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة اتجاه الواقعة ، وتم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
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