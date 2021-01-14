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تعليم

بروتوكول تعاون بين الأوقاف وجامعة السويس لتدريب الأئمة والواعظات

الخميس 14/يناير/2021 - 07:16 م
بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين الأوقاف وجامعة السويس
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حسن غنيمة
استقبل اليوم الخميس الدكتور السيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس الشيخ ماجد راضى فرج وكيل وزارة الأوقاف بالسويس بمقر مكتبه بجامعة السويس لتوقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة السويس بشأن تدريب الأئمة والواعظات تنفيذا لتوجيهات  الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف 

قال الشيخ ماجد راضى وكيل وزارة الأوقاف بالسويس أن البروتوكول جاء من باب اهتمام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالمستوي العلمى للأئمة والواعظات وتثقيفهم وذلك بعقد عدة دورات .

وتابع الشيخ ماجد راضى  وكيل وزارة الاوقاف بالسويس إن الدورات التي يشملها البروتوكول في اللغة العربية وآدابها (النحو، والبلاغة، وأساليب أدبية)، والإرشاد النفسى وعلم الاجتماع ،وكذلك دورات في المهارات الإعلامية، من أجل الارتقاء بالمستوي العلمي والثقافي للأئمة والواعظات.

وقال الدكتور السيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس أن التدريب يتم بمقر الكليات مع توفير هيئة التدريس المتميزين في كل مجال وتخصص من المجالات المتفق عليها مشيدا بدور وزارة الأوقاف في الارتقاء بالأئمة والدعاة. 

وأكد الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس أن الغاية تغذية العقول وتثقيفها للأئمة والدعاة وذلك لنشر الفكر الإسلامى الوسطى الحنيف.
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