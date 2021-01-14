عاصفة ثلجية شديدة تضرب موسكو.. شاهد

عرضت فضائية " روسيا اليوم " لقطات مصورة ترصد تعرض مناطق عدة في روسيا إلى تقلبات جوية شديدة وانخفاض كبير في درجات الحرارة .





وأظهرت اللقطات تعرض العاصمة الروسية لـ عاصفة ثلجية قوية وانخفاض درجة الحرارة إلى ما يقارب خمسة عشرة تحت الصفر.





وفيما يتعلق بمستجدات فيروس كورونا في روسيا، سجلت السلطات الصحية الروسية أمس الأربعاء، 22 ألفا و850 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى 3 ملايين و471 ألفا و53 إصابة.





وأفاد المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي، مشيرا إلى تسجيل 566 وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 63 ألفا و370 وفاة.





وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت النصيب الأكبر من الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي بواقع 4320 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبورج بــ 3003 إصابات، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 1189 حالة إصابة.



